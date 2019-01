Die Kolpingsfamilie Rulle brutzelte Kartoffelpuffer für einen guten Zweck: Mit dabei waren (von links) Martin Meyer, Daniel Bettenbrock, Marcus Ludwig und Michael Köster. Foto: André Havergo

Wallenhorst. Am Markant-Markt in Rulle stand am Samstag alles im Zeichen der Knolle: Die Ruller Kolpingfamilie verkaufte selbstgemachte Kartoffelpuffer mit Apfelmus und Ofenkartoffeln für den guten Zweck. Der Erlös in Höhe von 2300 Euro geht an die Stiftung „Humor hilft heilen“ des TV-Moderators Eckart von Hirschhausen.