Wallenhorst. Der Machtwechsel auf dem Thron des Wallenhorster Grünkohlvolks ist vollzogen. In großer Selbstzufriedenheit über das in seinem Regentschaftsjahr Erreichte, dankte Alt-Majestät Guido Pott ab und übergab die klimpernde Amtskette an den neuen Grünkohlkönig Karl-Heinz Ast.

Bei der 44. Wallenhorster Mahlzeit des Bürgervereins im voll besetzten Saal Lingemann in Rulle wurde das Volk zunächst mit schmackhaftem Grünkohl und leckeren Fleischportionen zufriedengestellt. Dann durfte es beobachten, wie die „Späher“ des Bürgervereins noch einmal die Köpfe zu intensiver Beratung zusammensteckten.

Es ging natürlich um die Frage, wer der würdigste Nachfolger der 43. Majestät auf dem Wallenhorster Grünkohl-Thron sei. Um 20.45 Uhr verkündete der Geschäftsführer des Bürgervereins Wallenhorst, Karl-Heinz Bergmann: „Weißer Grünkohl-Rauch ist aufgestiegen!“ und drückte damit das symbolische "Habemus regem Walonhurstis" aus: "Wir haben ihn, den neuen Wallenhorster Grünkohl-Regenten."

Oldenburger Palme als Vorbild

In seiner Antrittsrede begründete König Karl-Heinz, weshalb die Wahl auf den Richtigen gefallen sei. Er kenne sich mit Grünkohl bestens aus, könne alle 30 verschiedenen Sorten auseinanderhalten, ob sie nun Grünkohl, Braunkohl, Krauskohl oder wie auch immer genannt werden. Und vielleicht noch das wichtigste Argument: Er sei im Oldenburger Münsterland groß geworden, im Schatten der „Oldenburger Palme“, wie der Grünkohl dort genannt werde.

Die Pflanzen würden ebenda 1,80 bis zwei Meter hoch, sodass man tatsächlich in deren Schatten wandeln könne. In Wallenhorst, seiner Wahlheimat seit 1984, wachse der Grünkohl bislang nur kniehoch. Er werde alles dafür tun, dass auch hier das Längenwachstum einsetze. Die „Grüne Wiese“ im Wallenhorster Zentrum könne man in einem Jahr nicht wiedererkennen: Er wolle sie in einen „Palmengarten“ verwandeln.



Musikfest: Freiwillige vor!

Mit größerem Ernst wandte Karl-Heinz Ast sich einem weiteren Amt zu, das er neben dem des Grünkohlkönigs bekleidet: Er ist als Vorsitzender des Kreismusikverbands Ideengeber und Mitorganisator des 6. Deutschen Musikfests, das vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 in Osnabrück stattfindet. 15.000 Musiker und 150.000 Besucher werden erwartet. Es fehlen noch ehrenamtliche Helfer, von den benötigten 350 Freiwilligen ist man noch ein großes Stück entfernt. Ast, der lange Jahre auch Ehrenamtsbeauftragter der Gemeinde war und seither als „Menschenfänger“ bekannt ist, bat sein Grünkohlvolk um Mithilfe.

Musikfest Informationen zum Musikfest in Osnabrück und den Möglichkeiten zu helfen gibt es im Internet unter www.deutsches-musikfest.de/ehrenamtliche-helfer

Grünkohl vor EU-Regelungswut bewahrt



Bevor Alt-Majestät Guido Pott sich zu den weiteren zehn ehemaligen Grünkohlkönigen setzte, die im Saal anwesend waren, hielt er nochmals eine flammende Rede an sein Volk. Er hob die Erfolge seiner Regentschaft hervor. So habe er die Tradition der edlen Pflanze gepflegt und dafür gesorgt, dass sie nicht auf der Liste der bedrohten Arten landete. Mit dieser Liste kenne er sich als SPD-Politiker bestens aus. Ferner habe er den Grünkohl davor bewahrt, von der EU vereinnahmt und geregelt zu werden. So stehe nun nicht mehr zu befürchten, dass alle hiesigen Grünkohlfelder plattgewalzt und den Bauern Bracheprämien gezahlt werden.

Heidenspaß für Zuhörer

Alle Erfolgsbilanzen und vollmundigen Versprechungen von alter und neuer Majestät wurden eindrucksvoll unterlegt von den kräftigen Tönen des Wallenhorster Blasorchesters. Dirigent David Höing stand nicht mit einem Stab in der Hand vor seinen Musikern, sondern saß taktgebend mit zwei Stäben am Schlagzeug. Wesentlich lauter wurde es zum furiosen Finale mit der Perkussionsgruppe „Greenbeats“. Die war mit ihren „Kleinen“, dem Nachwuchsensemble, aber mit großem Gerät angerückt. Schon vom Namen her zum Grünkohl passend, wirbelten sie wie die Großen über die Trommel-Felle, tanzten witzige Choreografien und hatten einen Heidenspaß dabei, der sich sofort auf die Zuhörer übertrug.