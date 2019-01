Die Polizei sucht Zeugen des Einbruchs in die Wallenhorster Sporthalle. Symbolbild: Michael Gründel

Wallenhorst. Unbekannte sind in der Nacht zu Samstag in die Sporthalle des Wallenhorster Schulzentrums eingebrochen. Ob sie etwas entwendet haben, konnte die Polizei am Wochenende noch nicht sagen.