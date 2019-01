Wallenhorst. Was bewegt Wallenhorst im neuen Jahr? Wir haben uns mit Bürgermeister Otto Steinkamp auf den Weg durch seine Gemeinde gemacht, um vor Ort zu hören und zu sehen, was aus seiner Sicht 2019 wichtig wird.

Steinkamp lenkt seinen Golf aus der Tiefgarage des Rathauses, zielstrebig fährt er Richtung Hollage. Erste Station ist der Schwarze See, wo nach langen politischen Querelen ein 28 Hektar großes Gewerbegebiet entstehen soll. Am Straßenrand des matschigen Pollerwegs stellt der Bürgermeister den Wagen ab, Baufahrzeuge haben die Wiesen unterhalb der drei charakteristischen Windräder und der Stromleitung aufgewühlt. Steinkamp lässt den Blick über das Gelände schweifen und erzählt:

Erschlossen werden soll das Gewerbegebiet über eine neue Straße, die parallel zum Pollerweg geplant ist. Steinkamp holt einen Hochglanzprospekt heraus, mit dem die Gemeinde den Gewerbepark bewirbt. 26 Grundstücke sind hier exemplarisch eingezeichnet – Zuschnitt und Größe seien aber noch verhandelbar:



Noch können wir bei der Erschließung und Straßenplanung auf die Wünsche der Unternehmen eingehen. Bürgermeister Otto Steinkamp

Gespräche mit Interessenten führe die Gemeinde bereits, sagt der Bürgermeister – Details könne er aber zu so einem frühen Zeitpunkt noch nicht nennen. Dadurch, dass die Stromleitung in der Erde verschwinde, könne die Gemeinde potenziellen Käufern noch mehr zusammenhängende Flächen anbieten.

Auch der Bürgermeister nimmt die Parkscheibe

Mit dreckigen Schuhen steigt Steinkamp wieder ins Auto, nächster Halt ist Rulle. Am Wittekindplatz findet der Bürgermeister eine Parklücke, pflichtbewusst stellt er die Parkscheibe ein. "Ich will mir ja kein Knöllchen von meiner Politesse einfangen", sagt er grinsend, bevor er zur Kreuzung geht. Schräg gegenüber des Ärztehauses erzählt er, was sich hier 2019 ändern wird:

Die Umgestaltung der Kreuzung ist der erste Bauabschnitt der Dorferneuerung Rulle, noch in diesem Jahr soll der zweite Bauabschnitt auf den Weg gebracht werden: die Sanierung der Klosterstraße.



Apropos Straßen – hier sieht Steinkamp auch andernorts dringenden Handlungsbedarf:

Die finanziellen Rahmenbedingungen sind derzeit außerordentlich gut – wir werden das Jahr 2018 mit einem Überschuss von vier Millionen Euro abschließen. Gleichwohl haben wir einen solchen Investitionsstau im Bereich Straßenbau, Straßenunterhaltung und Schmutzwasserkanalisation, dass wir diese Gelder in den nächsten Jahren auch dringend für bauliche Maßnahmen benötigen. Bürgermeister Otto Steinkamp

Der Rat habe deshalb das Budget für Straßenbauvorhaben von 500.000 Euro auf 750.000 Euro angehoben, sagt Steinkamp. Im vergangenen Jahr habe die Gemeinde keinen neuen Kredit aufnehmen müssen, zudem habe sie 1,2 Millionen Euro Schulden abbauen können. Trotzdem werde sich Wallenhorst in den nächsten zwei Jahren noch einmal "geringfügig" neu verschulden, bevor es dann ab 2020/21 an die Entschuldung gehen solle.

Hohe Ausgaben für Kitas und Schulen

Denn auf die Gemeinde kommen hohe Ausgaben zu – neben der Erschließung des Gewerbegebiets Schwarzer See und der Dorferneuerung Rulle vor allem der Bau eines Krippenhauses im Wallenhorster Zentrum auf der Freifläche zwischen Großer Straße und Schulzentrum:

Der Spatenstich ist für diesen Juni geplant, die Eröffnung soll im August 2020 erfolgen. Bereits in diesem Mai werde zudem eine zusätzliche Krippengruppe an der Regenbogen-Kita in Lechtingen eröffnet, die derzeit in Holzrahmenbauweise entsteht, berichtet Steinkamp. Und auch in ihre Schulen will die Gemeinde investieren:



Wir werden in diesem Jahr über 500.000 Euro in die Erneuerungsmaßnahmen an der Katharinaschule stecken, insbesondere für Brandschutz und Barrierefreiheit, und wir werden auf dem Schulhof einen Bolzplatz errichten. Bürgermeister Otto Steinkamp

In diesem Jahr will Steinkamp zudem die Planung für die Erneuerung der Fachräume an der Alexanderschule auf den Weg bringen. "Um hier wettbewerbsfähig zu bleiben, gehe ich von einer Umsetzung in 2020 aus", sagt er. Geschätztes Investitionsvolumen: 300.000 bis 500.000 Euro.



Zwischenstopp an der Großbaustelle

Auf dem Rückweg zum Rathaus steuert Steinkamp den letzten Zwischenstopp im Ortskern von Wallenhorst an. Den Wagen stellt er vor der Apotheke ab, auch hier dreht er die Parkscheibe. Dann geht er zur Baustelle schräg gegenüber der Alexanderkirche:

Anders als beim Gewerbegebiet Schwarzer See und dem Ruller Kreisverkehr, die bei der CDU nicht auf Gegenliebe gestoßen waren, teilt Steinkamp diese Freude mit allen Ratsfraktionen: Der Spatenstich auf dem einstigen Töwerlandgelände im Zentrum war im vergangenen Jahr parteiübergreifend begrüßt worden – schließt das Projekt "Wallenhorst 21" doch zumindest eine der beiden großen Lücken in Alt-Wallenhorst. Doch wie sieht es bei der anderen, der "Grünen Wiese", aus?

Bei der Grünen Wiese gehen wir davon aus, dass wir im Frühjahr einen ersten Termin beim Verwaltungsgericht haben werden. Dann wir man tendenziell sehen, wohin die Reise geht – aber bevor wir da nicht ein deutliches Signal des Gerichts bekommen, wird sich nichts bewegen. Das bleibt also spannend... Bürgermeister Otto Steinkamp

Zurück in seinem Büro, schenkt Steinkamp sich einen Kaffee ein und geht die Liste durch, die er handschriftlich vorbereitet hat. Die meisten Punkte habe er angesprochen, stellt er fest, ein bisschen Werbung will er aber doch noch machen: