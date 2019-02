Wallenhorst. Sie sind die „Buntgemischten“: Menschen mit und ohne Behinderung, die sich einmal im Monat zum gemeinsamen Singen treffen. Ihr Probenort für Volkslieder und Schlager ist das Wohnheim der Heilpädagogischen Hilfe in Wallenhorst.

Dort trudeln um 19 Uhr die Sängerinnen und Sänger ein: Gesunde und Menschen mit Mehrfachbehinderungen. Aus Wallenhorst, Haste oder Pye haben sie sich auf den Weg gemacht, zu Fuß oder werden von Eltern oder Freunden gebracht. Andere, die Bewohner des Heims der Heilpädagogischen Hilfe, kommen aus ihren Zimmern in den Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss. Dort herrscht beim ersten Treffen im neuen Jahr reges Treiben: Es werden Neujahrswünsche und Umarmungen ausgetauscht und gefragt, wie es so geht. „Bis wir anfangen, dauert es immer ein bisschen“, weiß Stefanie Wächter. Die Lechtingerin ist die Initiatorin der „Buntgemischten“. Die Behinderung ihres Sohnes hat sie bereits vor einigen Jahren die Regenbogengruppe, ebenfalls ein Treff für Gesunde und Menschen mit Hilfebedarf, gründen lassen: Ein Engagement, für das sie im November 2017 mit dem Ehrenamtspreis der Gemeinde, dem „Stein des Anstoßes“, ausgezeichnet wurde.

Nach der Kunst Lust auf Musik

Ein Ausstellungsprojekt, in dem sich Mitglieder der Regenbogengruppe und Bewohner des HHO-Wohnheims künstlerisch mit dem Thema „Neue Heimat“ auseinandergesetzt haben, war vor zwei Jahren Weichensteller für den inklusiven Chor. „Das hat allen so viel Spaß gemacht, dass wir Lust hatten, noch einmal etwas gemeinsam zu machen“, erinnert sich Wächter. Eine selbst produzierte CD mit Weihnachtsliedern als Geschenk für die Eltern stieß schließlich auf so große Resonanz, dass die Entscheidung, etwas mit Musik zu machen, feststand. „Das hat viel Spaß gemacht und konnte man ausbauen“, hat Reiner Schulz, dessen Sohn seinerzeit in der Einrichtung ein Berufspraktikum absolviert hat und bei der Produktion behilflich war, festgestellt. Gemeinsam mit zwei weiteren Hobbymusikern, Gitarrist Kurt Goerner und Saxofonist Jan-Hendrik Osterfeld, begleitet er die „Buntgemischten“ an der Gitarre, seine Frau Monika per Stimme.

Jeder auf seine Weise

Ein Blick in die Liedermappe zeigt: Hier steht der Spaß im Mittelpunkt. Auf den Kanon „Wenn die Musik erklingt“ folgen das Kinderlied von der Jahresuhr oder der DJ-Ötzi Hit "Ein Stern" und schließlich das „Lied vom Anderssein“ aus der Feder von Klaus Hoffmann, das so etwas wie die Hymne des Chores ist: „Im Land der Buntgemischten sind alle buntgemischt. Und wenn ein Gelbgetupfter das bunte Land auffrischt, dann rufen Buntgemischte: Willkommen hier im Land, hier kannst du mit uns leben, wir reichen dir die Hand!", singen die rund 25 Sängerinnen und Sänger und schwenken dazu rote, grüne, blaue und gelbe Tücher. Während einige nur ihre Füße und Hände zum Takt der Musik bewegen und liebevoll von ihrem gesunden Nachbarn zum Mittun animiert werden, begleiten andere mit Rasseln und Klangkörpern den Gesang. Die Extrovertierteren unter den Sängern hingegen intonieren die Strophen mit voller Inbrunst und dirigieren auch gerne mal ihre Mitsänger. „Wir hatten es auch schon mal, dass welche in die Mitte gegangen sind und getanzt haben“, erzählt Birgit Bartke, die zu den gesunden Mitgliedern zählt, die etwa ein gutes Drittel des Chores ausmachen.

Menschen mit Behinderung in den Alltag nehmen

Viele Teilnehmer kennen einen Menschen mit Behinderung und wollen etwas mit ihnen machen, weiß Stefanie Wächter: „Sie wollen nicht nur sagen: Ich finde Inklusion toll, sondern wollen sie auch in ihren Alltag nehmen.“ Und gemeinsames Singen sei dafür einfach ein guter Wegbereiter: „Musik verbindet halt und das merkt bei Menschen mit Behinderung besonders.“ Michael Vocke, der einige Etagen über dem Gemeinschaftsraum in einer der Wohngemeinschaften lebt, bringt es auf seine Weise auf den Punkt: „Alles, was man an Balla Balla im Kopf hat, singt man sich einmal alles raus.“

Zwei Auftritte im Jahr

Regelmäßig öffentlich aufzutreten, ist nicht das Ziel der „Buntgemischten“: Zwei Auftritte im Jahr reichten, sagt Wächter: „Das ist ein Umfang, den alle noch gut bewältigen können.“ Es dauert eben immer etwas länger, bis sich Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen auf den Weg gemacht haben und auf der Bühne stehen. Auch beim Adventsgottesdienst im alten Jahr haben die Gottesdienstbesucher in der St.-Alexanderkirche etwas warten müssen, bis die „Buntgemischten“ mit ihrem Vortrag begonnen haben: „Das hat die Gemeinde aber ganz toll mitgemacht.“ Diesen Auftritt mit Weihnachtsliedern und Textbeiträgen haben alle noch in besonders guter Erinnerung: „Das war richtig klasse, alle sind gekommen, das war proppenvoll“, freut sich Michael Vocke noch jetzt.