Wallenhorst. Zu schneller Autoverkehr, zu wenig Parkraum, mangelnde Grünpflege, keine Fortschritte bei Infrastrukturprojekten – das sind die Klassiker unter den Themen, die bei den Bürgerforen in den Wallenhorster Ortsteilen auf der Tagesordnung stehen.

So auch bei der diesjährigen Versammlung für den Ortsteil Hollage im Gasthaus Zur Nassen Heide, die mit rund 50 Teilnehmern gut besucht war. Bürgermeister Otto Steinkamp und die Fachbereichsleiter der Gemeindeverwaltung nahmen sich wiederum viel Zeit, über Abläufe zu informieren, rechtliche Rahmenbedingungen zu erklären und nicht zuletzt aber auch, Bürgeranliegen aufzunehmen und zu prüfen, um sie gegebenenfalls in das Verwaltungshandeln einfließen zu lassen. Regelmäßig nutzt die Gemeinde darüber hinaus die Gelegenheit, eigene Themen zu setzen und über Fortschritte zu informieren.











Dabei wies Steinkamp auf die erfreulicherweise steigenden Geburtenzahlen hin und auf die Anstrengungen der Gemeinde, mit dem Angebot an Krippen- und Kita-Plätzen Schritt zu halten. Ein zentrales Krippenhaus an der Großen Straße in Wallenhorst ist in fortgeschrittener Planung und soll zu August 2020 bezugsfertig sein. Wer unter den bereits bestehenden Kapazitäten keinen Platz bekommt, hat die Möglichkeit, sein Kind von einer Tagesmutter betreuen zu lassen. Die Rahmenbedingungen für die Tagespflegekräfte hat der Landkreis zu Beginn dieses Jahres ein wenig attraktiver gestaltet.

Gewerbegebiet am Schwarzen See

Im Gewerbegebiet am Schwarzen See tut sich etwas: Bagger wühlen Gräben auf, um die über das 38 Hektar große Gebiet verlaufende Hochspannungs-Freileitung unter die Erde zu verlegen. Damit erhöht sich die Nutzbarkeit des Areals. Die eigentlichen Erschließungsarbeiten sollen diesen Sommer anlaufen.

Eine der vorab eingereichten Bürgerfragen betraf den geplanten Radweg Hollage – Halen. Hier müssen ja bekanntlich dicke Bretter gebohrt werden, weil mehrere Gewässer, die Bahnlinie und die Grenze zu einem anderen Bundesland zu überqueren sind. „In Unzuständigkeit“, wie Steinkamp es ausdrückte, ist die Gemeinde mit der Planungsbeauftragung in Vorleistung getreten, damit es überhaupt weitergeht. Eigentlich wäre das Land zuständig, da der Radweg eine Landesstraße begleiten wird. Die Planung umfasst vorerst nur den Abschnitt von der Landesgrenze bis zum Abzweig Dörnter Weg. Der frühere Ratsherr Josef Pott hakte nach, warum nicht gleich die gesamte Strecke bis zum Eiffelturm-Kreisel geplant werde. Von Finanzminister Reinhold Hilbers sei doch beständig zu hören, Geld für die Bauausführung sei genug da, woran es aber meistens mangele, sei die fertige Planung in der Schublade. „Die Ausführung zurückstellen kann man dann immer noch, wenn das Geld nicht reicht, Hauptsache der Plan steht“, sagte Pott.

Anzeige Anzeige





Dagegen setzte Steinkamp das Kalkül der Gemeinde, die Kosten zunächst einmal niedriger zu halten. Das verbessere die Aussichten, mit dem Projekt überhaupt erst in den „vordringlichen Bedarf“ vorzurücken. Steinkamp versprach aber, die Anregung noch einmal zu überprüfen. „Seit der letzten Landtagswahl hat sich die Anzahl der Wallenhorster Landtagsabgeordneten verdoppelt, das müsste doch eigentlich auch helfen“, meinte er. Hilfreich sei ferner, dass es beiderseits der Landesgrenze sehr aktive Bürgerinitiativen gebe, die den Bau des Radwegs voranbringen wollen. Die Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt funktioniere sehr gut. „Auf jeden Fall sind wir planungsmäßig so weit, dass wir uns auf derselben Straßenseite treffen“, meinte er launig.

Tempo 30 am Pingelstrang?

Zwei Anlieger der Straße Am Pingelstrang, Berthold Stolte und Peter Papke, begründeten ausführlich ihren Antrag, auf dem Pingelstrang Tempo 30 vorzuschreiben. Wenn das nicht für die gesamte Straßenlänge möglich sei, dann wenigstens im Bereich des Knicks, den der Pingelstrang auf Höhe der Einmündung der Straße Am Exerzierplatz vollzieht. „Wenn ich mit Anhänger aus meiner Einfahrt heraussetze und da kommt einer mit 50 Sachen um die Ecke, dann hat der gar nicht genug Bremsweg, um mich nicht überzumangeln“, beschrieb Stolte die Gefahrenstelle. Steinkamp wies auf die Einstufung des Pingelstrangs als Ortsteile verbindende „Vorbehaltsstraße“ hin, für die Tempo 30 eigentlich nicht vorgesehen sei. Die Gemeinde werde die Sache aber prüfen.



Weitere Themen, die zur Sprache kamen, waren der Wunsch nach einem besseren Schutz von Fußgängern und Radfahrern auf Talstraße und Sachsegge und ein Bündel von Themen, die der Bürgerverein vorgeschlagen hatte, wie der geplante Mehrgenerationen-Spielplatz an der Hofstelle Duling, der geplante Umbau des Butke-Kreisels in Lechtingen, das Einzelhandelskonzept und der Verfahrensstand in Sachen Grüne Wiese.