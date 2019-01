Wallenhorst. 76 Kurse bietet die Volkshochschule Osnabrücker Land (VHS) aktuell in Wallenhorst an. Neben Bewährtem frischen neue Kurse das Programm auf.

"Neben bekannten Angeboten, wie beispielsweise der Fortbildung für Lernbegleiter, Bildungsurlaube oder dem Angebote zur Gedankendisziplin freuen wir uns in diesem Jahr auch über viele neue Kurse, die wir erstmalig im Programm haben", sagt Anita Sutthoff aus der Regionalstelle Bramsche/Wallenhorst der VHS.

Insgesamt 20 neue Kursangebote sind im Veranstaltungsprogramm für die Gemeinde Wallenhorst zu finden. Sie erstrecken sich über die Bereiche "Junge VHS", "berufliche Bildung","Pädagogik,Psychologie, Philosophie", Kultur, Kunst, Kreativität", "Gesundheit und Ernährung" und "Sprachen". "Besonders freue ich mich, dass wir in diesem Jahr einen Italienisch Grundkurs anbieten können", so Suffhoff. Fünf Anmeldungen für den Sprachkurs, der am 4. Februar in Rulle startet und über 12 Abende geht, liegen ihr bereits vor. "Der Kurs findest also definitiv statt", sagt sie.

Auch wenn es um die Fortbildung in der Kindertagespflege geht, wird man im Wallenhorster Programm fündig. "Im Bereich Kindertagespflege gibt es seit dem 1. Januar neue Richtlinien", weiß Sutthoff. Für Kindertagespflegepersonen aus dem Landkreis Osnabrück sei eine Teilnahme an Fortbildungen im Umfang von 24 Stunden im Jahr nun verpflichtend. Darauf habe sich die VHS Osnabrücker Land mit fünf neuen Kursen eingestellt. Im Februar werde "Kreativität erkennen und fördern" angeboten. Im März findet der Kurs "Nähe und Distanz" statt. "Grenzen, Regeln und Konsequenzen" schließt sich im Juni an und im August geht es an zwei Abenden um alltagsintegrierte Förderung.

Neu im Bereich "Junge VHS" ist der Kurs "Das Lernen lernen". Er richtet sich direkt an Schüler ab dem zehnten Lebensjahr und soll aufzeigen, wie leichter und erfolgreicher gelernt werden kann. In diesem Kurs werden verschiedene Lern- und Arbeitstechniken - zum Teil auch spielerisch - vermittelt. Unter der Leitung von Julia Marquardt findet er am 30. März in Rulle statt.



Um Gesundheit und Ernährung dreht sich alles bei der Fußreflexzonenmassage im März, der Einführung in die Achtsamkeitsmeditation im Juni oder, ebenfalls im Juni, in der Obst- und Gemüseküche.

Das gesamte Programm der VHS Osnabrücker Land ist im Internet unter www.vhs-osland.de zu finden. Über die Internetseite ist es auch möglich, sich zu Kursen anzumelden. Anmeldungen per E-Mail gehen an die Adresse vhs@lkos.de. Für weitere Fragen stehen Anita Sutthoff und Ruth Feldmann von der Regionalstelle Bramsche/Wallenhorst unter den Rufnummern 05461/703242 oder 05461/703243 zur Verfügung. Ab Februar ist die VHS in Wallenhorst am St. Bernhardsweg 3 in Rulle dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

