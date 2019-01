Wallenhorst. Zauberer, Einhörner, Kobolde – In der Gaststätte ‚Zum Alten Kloster‘ in Rulle trafen sich zahlreiche magische Wesen. Die Blau-Weisse Garde Rulle feierte im mit gut 150 Gästen besetzten Saal ihre Karnevalsparty. Das Motto lautete: ‚Zauberwald – Märchen, Feen und Fantasy‘.

Früher waren es reine Sitzungen, doch so ist es viel lustiger“, erklärt Bruno Nabrotzky, Mitglied der Blau-Weissen Garde. „Und mittlerweile verkleiden sich die Ruller auch sehr gerne. Das hat nur ein paar Jahre gedauert“, fügt er schmunzelnd hinzu.









Die Idee zum diesjährigen Motto hatte das Prinzenpaar Maren und Dennis Boese. „Das wurde im Familienrat zusammen mit unseren Kindern entschieden“, sagt Maren Boese. Das Prinzenpaar selbst war als Fee und Kobold zur Feier erschienen und hatte fast die gesamte Familie mitgebracht. „Das ist voll schön, dass viele aus unserer Familie da sind. Nicht alle sind so karneval-begeistert wie wir“, betont Dennis Boese.





Die Höhepunkte des Programms waren die Auftritte der Tanzgarden. „Alle Gruppen, die wir haben, zeigen sich heute dem Publikum“, so Nabrotzky. Dabei erhielten die Jüngsten, den größten Applaus. „Unsere Jugend mit der Mini Tanzgarde bringt uns die Leute, denn die Familien der Kinder wollen ihre Auftritte sehen. Und dann bleiben einige bei uns hängen“, sagt Nabrotzky. Doch auch der Auftritt des Männerballetts wurde vom Publikum gefeiert. „Unsere Deelen Jungs kommen immer gut an“, so Nabrotzky. Neben den Tanzdarbietungen gab es zudem Auftritte zweier Komiker. Zum einen erzählte der Dorfpostbote Christoph Eichmeyer lustige Anekdoten. Zum anderen sorgte Andreas Hille für zahlreiche Lacher. „Den haben wir uns eingekauft Er erzählt in seinem Programm von seinem Dornröschen, wie er seine Frau nennt. Das passt ja super zu unserem Motto“, sagt Nabrotzky. Den Abschluss des Abends bildete dann eine Playback Show. „Das ist seit drei Jahren der Renner. Da stehen Leute aus dem Dorf auf der Bühne und schmettern Lieder“, erklärt Nabrotzky.

Anzeige Anzeige





Doch nicht nur die Ruller feierten hier Karneval. Im Laufe des Abends kam eine Abordnung der Grün-Weißen Garde Osnabrück zusammen mit dem Stadtprinzen und auch eine Abordnung des KKC Hollage war zu Gast. „Sich gegenseitig zu besuchen ist eine gute Tradition. Schließlich sind wir die beiden aktiven Karnevalsvereine in der Gemeinde“, sagt Guido Pott, Sonderminister des KKC Hollage. Er selbst steckt mitten in den Vorbereitungen für die eigenen Veranstaltungen. „Wir haben noch den Kinder-Karneval, unsere Gala-Sitzung und das Kostümfest“, erklärt Pott. Dabei erwartet er selbstverständlich auch einen Besuch von der Blau-Weissen Garde. „Und den krönenden Abschluss des Karnevaljahres feiern wir am Veilchendienstag ja eh zusammen im Wallenhorster Rathaus“, so Pott.