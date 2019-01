Wallenhorst Eine rote abweisende Hand mit Signalwirkung, daneben der Text „Wachsamer Nachbar! Einbruch zwecklos“ – so sehen die Aufkleber aus, die der Wallenhorster Arbeitskreis Kriminalprävention für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wallenhorst beschafft hat.

Die Sticker sollen an Türen oder Briefkästen angebracht werden und einen Baustein zum Einbruchschutz darstellen. Sie sind kostenlos im Rathaus der Gemeinde erhältlich.

Verantwortungsbewusstsein

Bei der Nachbarschaftsaktion „Augen auf für nebenan“ handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, des Landeskriminalamtes Niedersachsen und der VGH Versicherungen, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Ziel der Initiative ist es, das Verantwortungsbewusstsein und die nachbarschaftliche Hilfsbereitschaft zu stärken, um Einbrüchen vorzubeugen.

Gemeinsam aufpassen

Zwar würden Schutzmaßnahmen an Türen und Fenstern helfen, doch den besten Schutz vor Einbruch biete eine funktionierende Nachbarschaft, so die Initiatoren. Die Aktionsaufkleber an Haus- und Wohnungstüren, Briefkästen und Fenstern sollen daher signalisieren, dass hier Nachbarn gemeinsam aufpassen.

Zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei auch individuelle, kostenfreie Beratungen vor Ort an. Interessierte können sich unter Telefon 0170/8862351 direkt an Ralf Bergander von der Polizei Bramsche wenden.