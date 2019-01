Wallenhorst. Zentraler Diskussionspunkt beim diesjährigen Bürgerforum der Gemeindeverwaltung für den Ortsteil Alt-Wallenhorst waren die Regelungen für den ruhenden und fließenden Verkehr rund um den Neubaukomplex „Wallenhorst 21“ auf dem ehemaligen Bitter-/Töwerland-Areal.

Von „fließendem“ Verkehr könne eigentlich schon jetzt keine Rede sein, bemerkten genervte Anwohner. Im Abschnitt Drosselweg – Flachshütte – Einmündung in die Große Straße herrsche zu den Hauptverkehrszeiten regelmäßig „Tohuwabohu“. Alles könne nur noch schlimmer werden, wenn – wie geplant – der Drosselweg zur Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Flachshütte erklärt werde. Dann werde die Ausfahrt aus der Tiefgarage von „Wallenhorst 21“ ja auch nur in Richtung des schon jetzt überlasteten Abschnitts möglich sein.

Ausfahrtradien aus der Tiefgarage

Wenn es schon eine Einbahnstraße sein müsse, warum dann nicht in die entgegengesetzte Richtung, wollte ein Bürger wissen. Dann könne sich der abfließende Verkehr in Richtung Franksmannstraße und Am Bockholt doch viel besser verteilen. Bürgermeister Otto Steinkamp verwies auf die eingehenden Planungsüberlegungen des Bramscher Ingenieurbüros Westerhaus, das hänge unter anderem wohl mit den möglichen Ausfahrtradien aus der Tiefgarage zusammen. Steinkamp musste sich sagen lassen, dass die Ausfahrt in Richtung Franksmannstraße eine weniger starke Biegung bedeuten würde, auch wenn es sich bei der Einfahrt genau umgekehrt verhalte. Der Bürgermeister versprach, die Anregung „mitzunehmen“ und die günstigere Flussrichtung der Einbahnstraße noch einmal überprüfen zu lassen.

150 Jahre alten Eichen

Eingangs hatten Steinkamp und der stellvertretende Fachbereichsleiter Planen-Bauen-Umwelt, Johannes Glathe, die Straßenumgestaltungen begründet. Franksmannstraße und Drosselweg bedürften einer Kompletterneuerung einschließlich des Unterbaus, weil die Kanäle und Versorgungsleitungen in offener Bauweise erneuert beziehungsweise überhaupt erstmalig eingezogen werden müssten. Im April werde mit den Tiefbauarbeiten begonnen. Besonderes Augenmerk würden die rund 150 Jahre alten Eichen auf der Nordseite des Drosselwegs verdienen, die erhalten bleiben müssten, sagte Glathe. Ein Baumgutachter habe an einigen Stellen gebohrt und die Wurzelsituation untersucht. Ergebnis: Überwiegend dehne sich das Wurzelwerk in Richtung der Grünflächen der Hofstelle Duling aus und komme daher weniger mit dem Kanalbau in Konflikt. Ein Baum sei allerdings schon jetzt weitgehend abgestorben und wohl nicht mehr zu retten.

Parksituation beobachten

Was denn aus den Parkmöglichkeiten auf dem jetzt noch unbefestigten Straßenrand an der Südseite des Drosselwegs werde, wollte ein Bürger wissen. Die müssten leider entfallen, sagte Steinkamp, mehr als eine 3,50 Meter breite Fahrbahn und ein 1,50 Meter breiter Gehweg seien nicht möglich. Die jetzt dort parkenden Pkw seien eher eine temporäre Erscheinung, weil sie dort beschäftigten Bauarbeitern gehörten, meinte Steinkamp. Damit erntete er Widerspruch. Nein, das seien Dauerparker, die überwiegend in dem „Köster-Haus“ Große Straße 28 arbeiteten und woanders keinen Parkplatz fänden. Der Parkdruck auf der Straße Flachshütte werde dann noch weiter zunehmen. Schon jetzt könne man oftmals nicht von der Großen Straße in die Flachshütte einbiegen, es gebe Rückstau. Paketdienste, die etwa Foto Speckmann beliefern wollen, müssten bisweilen über den Bürgersteig fahren, weil sie anders nicht an parkenden Autos vorbeikämen. Steinkamp versprach, die Parksituation an der Stelle beobachten zu lassen und gegebenenfalls die Parkmöglichkeiten vor Speckmann einzuschränken. Er gab aber auch zu bedenken: „Wir wollen doch Leben im Zentrum, das ist dann logischerweise mit Verkehr verbunden.“ In zumutbarer Entfernung gebe es genügend Parkmöglichkeiten, so etwa in der Tiefgarage beim Drogeriemarkt Rossmann.

Müllablagerungen im Gewerbegebiet

Weitere Themen des Bürgerforums im Gasthof Zur Post, zu dem sich rund 35 Teilnehmer eingefunden hatten, waren Müllablagerungen im Gewerbegebiet rund um parkende Lkw, die Versorgung mit Krippen- und Kita-Plätzen, zu schnelles Fahren auf dem Boerskamp und die als zu schwach wahrgenommene Straßenbeleuchtung im Viertel rund um die Graf-von-Galen-Straße.