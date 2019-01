Osnabrück. Ein Artikel in dem kostenlosen Magazin „Jugendszene“ der Communität junger Christen (CJC) aus Malgarten sorgt für Aufregung: Der Text widmet sich dem Thema Abtreibung – und setzt diese mit dem Holocaust gleich.

Die Rede ist vom "Baby-Holocaust", "legalen Morden", einer "tabulosen Akzeptanz des Geschlechtsverkehrs außerhalb der Ehe" und einem "kritiklosen Vertrauen auf Verhütungsmittel", die zu diesem "Schreckensszenario" führen. "Wo Sex beliebig wird, da ist der Mord nicht weit" und "Das ist ,Auschwitz' heute", lautet das Fazit des Textes. Worum es geht: Abtreibungen.

Erschienen ist der Artikel in der Weihnachtsausgabe der „Jugendszene“ der Vereins Communität junger Christen (CJC) aus Malgarten, die in Wallenhorst/Pye, Bramsche und Neuenkirchen verteilt wird. Nach Angaben auf der Homepage der CJC liegt die Auflage des kostenlosen Blattes bei 26.000. Es liegt in Geschäften aus, wird aber auch in Briefkästen verteilt.

Vor einer Abtreibungsklinik auf und ab gehen

Der nicht namentlich gekennzeichnete Artikel findet sich auf Seite 18. In ihm wird vom Ausflug einer "Schar von Aufrechten" berichtet: Diese waren laut Text am 30. Oktober 2018 im niederländischen Arnheim, wo sie den Rosenkranz betend und mit Flyern ausgestattet durch die Innenstadt zogen. Ziel war eine Abtreibungsklinik.

Dort angekommen wird die Beschreibung etwas ungenau: Einerseits habe sich die Gruppe auf dem Bürgersteig gegenüber aufgestellt und gebetet, "sonst nichts". Nur einen Satz später wird das Verhalten von einem Gruppenmitglied namens Christian beschrieben, der "direkt vor dem Eingang auf und ab" gehe, "um mögliche Passanten oder gar ,Patienten' anzusprechen". Kurze Zeit später wird die Truppe von der Polizei zum Gehen aufgefordert. Die Aktion wurde von einem Teil der Gruppe einen Tag später im niederländischen Heemstede wiederholt.



Was sagt der Autor?

Verantwortlich für den Inhalt der „Jugendszene“ zeichnet sich der frühere Pfarrer der Heilig-Geist-Gemeinde in der Bramscher Gartenstadt, Anton Behrens. Er ist Vorsitzender des CJCs, der in Malgarten Weihnachts- und Passionsspiele veranstaltet und sich für rumänische Waisenhäuser engagiert.

Behrens gibt zu, der Autor des Artikel zu sein – und dass sich auf diesen Artikel viele Leser gemeldet hätten, die auf den Vergleich des Holocausts mit Abtreibungen mit Empörung reagiert haben. In einer schriftlichen Stellungnahme, die unserer Redaktion vorliegt, rudert Behrens etwas zurück: Zum einen sei die Wortwahl nicht seinem Geist entsprungen, sondern "findet sich in vielen Schriften der Aktion Lebensschutz". "Natürlich ist der Holocaust der Nazis als geplanter Massenmord nicht zu vergleichen", sagt Behrens gegenüber unserer Redaktion.

Anzeige Anzeige

Warum er aber einen Begriff wie "Auschwitz" wählt, wird klar, wenn man die Stellungnahme – die auch in den nächsten Ausgabe der "Jugendszene" abgedruckt werden soll – weiter liest: Die Zahl der Abtreibungen in Deutschland sei über mehrere Jahre gerechnet mit denen der Opferzahlen des Holocausts vergleichbar. Auch die Opfer seien vergleichbar, so Anton Behrens in der Stellungnahme: "Bei den Nazis war die Tötungsmaschinerie auf die ,Nichtarier' – also auf völlig unschuldige Menschen – gerichtet. Auch das Abtreibungsrecht tötet völlig unschuldige Menschen."



"Historische Dummheit"

"Dieser Vergleich ist unglaublich und nicht entschuldbar", sagt Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden von Niedersachsen. "Eine Abtreibung mit ,Baby-Holocaust' und Auschwitz in Verbindung zu bringen, zeugt nicht nur von historischer Dummheit und christlicher Verblendung, es ist eine Beleidigung aller Opfer des Nationalsozialismus. Eine Mutter kann sich legal für oder gegen ein Leben des noch nicht geborenen Kindes entscheiden, sechs Millionen ermordete Jüdinnen und Juden, Erwachsene und Kinder, Sintis und Romas, Homosexuelle und andere konnten dies nicht", so Fürst. Er findet, dass der Bischof von Osnabrück aufgerufen ist, einem solchen Denken nachdrücklich entgegen zu treten.

Bistum kritisiert Vergleich

Auch das Bistum Osnabrück lehnt den Vergleich vehement ab: "Jeder Vergleich mit der systematischen Ermordung von Millionen Menschen durch die Nationalsozialisten ist falsch und relativiert das einzigartige Verbrechen gegen die Juden", sagt Osnabrücks Bistumssprecher Hermann Haarmann. Er hält den Beitrag in der "Jugendszene" für "undifferenziert und pauschal".

"Dass die derzeitige Abtreibungsregelung in Deutschland immer wieder auch auf Widerspruch stößt, ist bekannt. Bekannt ist auch, dass die katholische Kirche stets für den Schutz auch des ungeborenen Lebens eintritt. Abtreibungen mit legalisiertem Mord und einem Baby-Holocaust gleichzusetzen, ist jedoch abwegig und haltlos", so Haarmann weiter.

Instrumentalisierung des Holocaustes

Radikale Abtreibungsgegner, die sich selbst als "Lebensschützer" bezeichnen, bedienen sich nicht zum ersten Mal des Holocausts, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen: Ein Flyer, dessen Aufdruck "Abtreiben macht frei" an die an mehreren nationalsozialistischen Konzentrationslagern befestigte Toraufschrift "Arbeit macht frei" erinnert, tauchte im vergangenen Jahr vermehrt auf Veranstaltung gegen Abtreibungen auf.

In Deutschland ist die Leugnung des Holocausts verboten – Abtreibungen mit ihm gleichzusetzen, ist jedoch erlaubt. So urteilte das Bundesverfassungsgericht im Februar 2017, dass Äußerungen wie „Damals Holocaust – heute Babycaust“ von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. Strittig wird es, wenn Namen von Ärzten, die Abtreibungen durchführen, beispielsweise auf Flugblättern genannt werden. Dies haben deutsche Gerichte wiederholt verboten – und wurden vom Europäischen Gerichtshof bestätigt.

Auch Tierschützer haben schon Vergleiche zum Vernichtungsmord der Nationalsozialisten gezogen, um auf die Zustände in Schlachthöfen zu reagieren. So zeigte die Tierrechtsorganisation Peta in einer Kampagne Bilder von Schlachttieren neben Fotos noch lebender oder toter KZ-Insassen in Deutschland. Dagegen klagte der Zentralrat der Juden und bekam 2012 vom Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Recht.

Was sagen die Inserenten?

Finanziert wird das Magazin "Jugendszene" nicht durch das Bistum, sondern aus privaten Mitteln und wohl auch durch Anzeigenkunden. Dass sich die Werbung für ihren Party Service am Rande des umstrittenen Artikels findet, hat Rosi Ragge dann doch "sehr überrascht", sagt sie. "Damit hat unser Betrieb nichts zu tun. Ich kenne den Pfarrer, er ist schon etwas radikaler. Aber dass unsere Anzeige auf dieser Seite auftaucht, ist schon ärgerlich." Ragge überlegt, ob sie daraus Konsequenzen zieht.

Die "Jugendszene" und der Islam

In der "Jugendszene" hatte zuletzt 2017 ein Artikel über den "Islam in Deutschland" für Wirbel gesorgt: In dem damals ebenfalls nicht namentlich gekennzeichneten Text wurde ein christlicher Flüchtling aus Ägypten vorgestellt, der angebliche muslimische Flüchtlinge zitierte, die er in einer Unterkunft kennengelernt haben wollte. Ein Ausschnitt: „Nasr erlebt es immer wieder: Viele Moslems sind keine Flüchtlinge. Sie werden nicht wirklich verfolgt“. Muslimische Flüchtlinge wollten nur viele „Kinder machen“, um „Geld vom Staat“ zu bekommen. Fazit dieses Textes: „Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland.“

Das sorgte ebenfalls für breiten Widerspruch – auch von Seiten des Bistums: „Der Beitrag spiegelt in keiner Weise die Haltung des Bistums Osnabrück wider. Wir werden in dieser Sache das Gespräch mit ihm suchen,“ sagte Bistumssprecher Hermann Haarmann damals gegenüber unserer Redaktion.



Umstrittener Geistlicher

Anton Behrens wurde 1943 in Surwold im nördlichen Emsland geboren und kam 1972 nach Neuenkirchen/Bramsche, wo er sich bei den Jugendverbänden von Landjugend und Kolping engagierte und die CJC in Malgarten gründete. Nach Stationen unter anderem in Hollage und Pye kam er im Jahr 2000 nach Bramsche und betreute dort und in Malgarten Gemeinden. 2010 wurde er von diesen Aufgaben entpflichtet.

Der Entpflichtung vorausgegangen waren im Jahr zuvor seine Äußerungen im Umfeld der Debatte um den britischen Bischof und Holocaust-Leugner Richard Williamson. In der Beurteilung der Entscheidung des damaligen Papstes Benedikt XVI., die Exkommunikation von Williamson und drei weiteren Bischöfen der konservativen Pius-Bruderschaft zurückzunehmen, lagen Behrens und der Osnabrücker Bischof Bode weit auseinander: Während der Pfarrer den Papst als Opfer seiner Gutmütigkeit im Bemühen um Versöhnung in der Kirche sah, fand es der Bischof „unerträglich“, dass der Holocaust-Leugner in den Schoss der Kirche zurückkehren könne. Behrens sprach damals von „jüdischen Überempfindlichkeiten“ und einer "medialen Hetzjagd" gegen den Papst.

Seit seinem 75. Geburtstag im November 2018 befindet Behrens sich im Ruhestand, ist als Priester aber immer noch dem Bischof untergeordnet.