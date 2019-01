Wallenhorst. Die Chorprobe ist so locker-flockig wie das Repertoire: Wenn „Vokal Fatal“ probt, steht der Spaß im Mittelpunkt. Seit nunmehr zehn Jahren bringen die rund 30 Sängerinnen und Sänger populäre Hits, Jazz und Gospel zum Klingen. Geprobt wird in der Wallenhorster Katharinaschule.





„So wie es ist und so wie du bist, bin ich immer wieder für dich da“, klingt Nenas Leuchtturm-Song gefühl- und kraftvoll zugleich durch das oberste Stockwerk der Grundschule am Schneidling. Jeden Mittwochabend probt dort „Vokal Fatal“ eine bunte Mischung aus Pop, Jazz, Gospel, Folk und Musicalsongs. Hits von Udo Lindenberg, Annett Louisan oder auch den Rolling Stones gehören zu ihrem Repertoire: „Der Chor ist mehr an weltlicher Musik interessiert“, sagt Jens Niemann. Seit 2014 leitet der freiberufliche Musiker und Dozent den gemischten Wallenhorster Chor, der aus den "Mampas", einem Eltern-Chor von Ruller Grundschulkindern, hervorgegangen ist. Deren Auflösung 2009 wäre für manche Chöre das Ende gewesen, für diese Gesangstruppe bedeutete es einen Neuanfang: „Per Zeitungsannonce haben wir neue Sänger gesucht“, berichtet Esther Levermann, Vorsitzende und Mitglied der ersten Stunde. Mit Erfolg: Nach dem ersten Inserat erschienen bereits 16 Leute und nach einer Findungsphase und weiteren Anzeigen hat sich die Mitgliederzahl auf 32 eingependelt. Aus den "Mampas" wurde „Vokal Fatal“.





Sängerin Therese Sommer etwa ist seinerzeit durch die Anzeige auf den Chor aufmerksam geworden: „Ich wollte schon immer gerne mal wieder singen und hatte was im Bereich Rock-Pop gesucht“, erzählt die Osnabrückerin, die gebürtig aus Wallenhorst stammt und als Jugendliche im Chor unter der Leitung von Johannes Rahe gesungen hatte. Die tolle Gemeinschaft, die Entspannung nach der Probe und die Freude an Musik sind für sie jeden Mittwochabend Ansporn sich auf den Weg nach Wallenhorst zu machen. Mit Sängern aus der weiteren Nachbarschaft und Haste hat Sommer eine Fahrgemeinschaft gebildet. „Vokal Fatal“ hat ein großes Einzugsgebiet: Nicht nur aus Wallenhorst und Osnabrück, sondern auch aus Rulle, Bramsche, Belm und Schledehausen reisen die Sänger zur Chorprobe. Jedes Jahr können außerdem bis zu zwei neue Sänger dazu gewonnen werden. Warum der Chor einen so großen Zuspruch erfährt, weiß Chorleiter Niemann eigentlich auch nicht so recht: „So richtig Akquise haben wir irgendwann nicht mehr gemacht. Viele haben einfach Chor Wallenhorst gegooglet und sind dann auf uns gestoßen“. Auch Mund-zu-Mund-Propaganda und Chorauftritte haben wohl eine Rolle gespielt. An die drei Konzerte gibt „Vokal Fatal“ pro Jahr, mal privat, mal öffentlich. Für die Vorsitzende liegt der Grund für die gute Mitgliederentwicklung auf der Hand: „Wir haben einfach einen ganz tollen Chorleiter. Die Proben sind immer locker und die Mitglieder sind regelmäßig dabei.“







Tatsächlich spielt der Spaß bei der Chorprobe eine große Rolle: „Hier habe ich Quatsch gespielt, aber das kennt ihr ja schon von mir“, meint Niemann nach einem falschen Tastengriff. Eine Larifari-Veranstaltung ist die „Vokal-Fatal“-Probe jedoch nicht: „Ich kann mit denen durchaus anspruchsvoll und detailreich arbeiten“, findet der 33-Jährige. Viele haben Chorerfahrung, aber nicht auf professioneller Ebene. Dem Klangergebnis tue das keinen Abbruch. Jens Niemann ist überzeugt: „Wenn man viele um sich hat, die richtig singen, dann gliedert man sich ein.“ Bei der Probe von „Dir gehört mein Herz“ aus dem Musical Aladin brauchen die Sänger etwas, bis sie ihr Chorleiter zufrieden ist. Akribisch nimmt sich Niemann einzelne Takte vor, bei denen Intonation und Harmonie zwischen den Stimmen noch nicht 100-prozentig sind. Für die Sänger ist das keine Quälerei, im Gegenteil. Therese Sommer freut sich über die Fortschritte: „Ich habe in den zehn Jahren viel gelernt. Am Anfang ist es mir noch schwer gefallen, die Töne zu halten, aber durch regelmäßiges Üben, fällt es mir mittlerweile leicht.“ Auch Esther Levermann findet: „Wir sind einen großen Schritt voran gekommen und daran hat auch Jens Niemann einen großen Anteil.“



Im März feiert „Vokal Fatal“ sein zehnjähriges Bestehen mit einem Konzert im Piesberger Gesellschaftshaus. Noch steht das Programm nicht fest, aber Jens Niemann verspricht: „Es soll eine aktuelle Liedauswahl sein und keine alten Schinken gesungen werden.“