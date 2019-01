Comedian Sascha Korf am 2. Februar in Wallenhorst MEC öffnen

Sascha Korf hat viel zu erzählen: Auch am Samstag, 2. Februar, in Wallenhorst. Foto: Robert Maschke

Wallenhorst. In seinen Shows entzündet Sascha Korf schlagfertig und urkomisch ein Feuerwerk der Sprache. Denn darum geht es dem Comedian: ums Sprechen. Am Samstag, 2. Februar, präsentiert er sein mittlerweile fünftes Bühnenprogramm „Aus der Hüfte, fertig, los!“ auf Einladung der Gemeinde Wallenhorst in der Sporthalle an der Fröbelstraße. Beginn der Improvisations-Comedy ist um 20 Uhr.