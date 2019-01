Wallenhorst. Am Sonntag haben in Wallenhorst 101 Sternsinger dem schlechten Wetter getrotzt. Von der Alexanderkirche aus zogen sie in die Wohngebiete, um mit einem Lied für die Aktion „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ Spenden zu sammeln und den traditionellen Segen zu verteilen.

„Wir kommen daher aus dem Morgenland“, beginnt das Lied der Sternsinger, mit dem kostümierte Kinder der St.-Alexander-Gemeinde am Sonntag wieder auf Spendentour gegangen sind. Nach dem Aussendungsgottesdienst am Sonntagmorgen machten sich 101 kleine Heilige Drei Könige auf den Weg in die Gemeinde.

Erstes Ziel: der Pfarrer

Erstes Ziel war das Haus von Pfarrer Dietmar Schöneich direkt nebenan. Der Hausherr musste schnell von der Kirche herüber eilen, damit die Kinder für ihn singen konnten. Zum Schluss schreiben die kleinen Könige auf Wunsch noch den traditionellen Segen „20*C+M+B+19“ an Haus oder Tür. Das bedeutet allerdings nicht „Caspar, Melchior und Balthasar“, selbst wenn sich diese Eselsbrücke standhaft hält. In Wirklichkeit ist das Zeichen eine Abkürzung für den lateinischen Segen „Christus mansionem benedicat“ – Christus segne dieses Haus.

Das alles haben Birte, Aileen, Lilian-Ruth und Jule bei den drei Vorbereitungstreffen zusammen mit den vielen anderen Sternsingern in den vergangenen Wochen gehört und vorbereitet. Thema in diesem Jahr ist „Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“, mit dem Schwerpunkt Inklusion. Auch hierüber wurde in den Treffen informiert. Dazu übten die Kinder das Lied ein und bereiteten den Gottesdienst vor. Die Kostüme bringen die Sternsinger selber mit. Ein ungewohntes Gefühl für alle – da tritt man sich versehentlich schon mal auf den Umhang.



30 Gruppen für 50 Bezirke

Nach der Messe ging es für die 30 Gruppen auf ihre jeweilige Tour. 50 Bezirke hatten die Betreuer ausgezeichnet. „Früher hatten wir anderen Bezirke“, berichtete Malte Kempchen vom Organisationsteam. Für dieses Jahr habe man sich aber zu einer Neuauszeichnung der Sammeltouren entschieden. Einige Gruppen müssen jetzt zwei Bezirke machen, während besonders die ganz kleinen Sternsinger in ihren Bezirken nicht überfordert werden. Birte, Aileen, Lilian-Ruth und Jule sind schon seit vielen Jahren dabei und trauen sich die beiden Gebiete locker zu.

Das erste Haus in ihrem ersten Bezirk ist jedoch gleich eine Enttäuschung: Niemand zuhause. Das entmutigt das Quartett jedoch nicht. Schade finden sie es nur, wenn merklich Leute zuhause sind und einfach nicht aufmachen oder die Tür direkt wieder zuwerfen. Davon gibt es aber in der Gemeinde Wallenhorst erfreulich wenige. Viele dutzende Male konnten sie so ihr Lied singen, das Gedicht vortragen, Geld sammeln und sich über die Süßigkeiten freuen. Grundsätzlich wird jedes Haus besucht. Bei Mehrfamilienhäusern klingeln die vier einfach bei allen Wohnungen, singen im Hausflur für alle und holen dann die Spenden und Belohnungen an den Wohnungstüren ab. „Besonders schön ist es, wenn da auch kleine Kinder sind, die mit großen Augen staunen und sich freuen“, meint Lilian-Ruth.

Erklärungsversuche auf Englisch

Das Wichtigste sind allen aber das Gemeinschaftsgefühl und die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun. „Ich habe einfach Spaß daran, Geld für Leute, die es brauchen, zu sammeln“, sagt Jule. Die anderen nicken. „Es ist ein guter Anfang für das Jahr“, bestätigt auch Lilian-Ruth. Manchmal sei es auch richtig lustig. „Einmal mussten wir einem Engländer erklären, was wir machen“, erinnert sich Lilian-Ruth. „Unseren Versuch auf Deutsch hatte er nicht verstanden, also mussten wir es auf Englisch probieren.“ Mit etwas Mühe war aber auch das zu schaffen. „Der hat uns dann noch aus dem Fenster hinterhergeguckt“, lachen die vier.

Traditionen gibt es bei den Wallenhorster Sternsingern einige. So gibt es beispielsweise die Kokosnüsse der Familie Kempchen. Schön vor vielen Jahrzehnten habe sein Vater das erste Mal einen Weihrauchschwenker aus Kokosnussschalen gebaut, berichtete Malte Kempchen. Und auch die in diesem Jahr eingesetzte zweite Version hat schon einige Jahre auf dem Buckel. In anderen Dingen haben sich die Wallenhorster Sternsinger aber auch an die heutige Zeit angepasst. So fällt das früher übliche Schwarz-Schminken eines Königs aus. Dafür haben die Sternsinger jetzt immer auch einen Sternsingerausweis der Gemeinde dabei. „Den habe ich zwar noch nie vorzeigen müssen“, meint Jule, trotzdem sei es gut, die Karte dabei zu haben.