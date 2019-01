Osnabrück. Bei einer Kollision mit einem Auto wurde ein Radfahrer in Wallenhorst am Freitagmittag schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 13.50 Uhr im Einmündungsbereich Boerskamp/ Nasse Heide. Ein 71-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg Boerskamp in Richtung Wallenhorst. Im Einmündungsbereich Nasse Heide kam es zur Kollision mit einem VW Golf, der von einer 45-jährigen Frau gefahren wurde.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und Auto entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.