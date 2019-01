Wallenhorst. Etwas mehr als eine Handvoll Frauen treffen sich jeden Dienstagabend in der Andreaskirche zum gemeinsamen Singen. Sie sind der kleine, familiäre Chor der evangelischen Kirchengemeinde in Hollage, den Kantorin Ragnhild Maung im Herbst 2016 ins Leben gerufen hat. Damit sie regelmäßiger auftreten können, sind vor allem männliche Sänger erwünscht.

Sie proben dort, wo sie auch als musikalische Begleiter der Gottesdienste der Andreasgemeinde auftreten. Zwischen Stuhlreihen, Orgel und Altar stehen die Sängerinnen um ihre Übungsleiterin Ragnhild Maung, die sie an der Gitarre oder Kirchenorgel begleitet. Nach den obligatorischen Lockerungsübungen für Muskulatur, Atmung und Stimmbänder stimmen sie Stücke aus ihrem Repertoire an. Klassisches kirchliches und neues geistliches Liedgut haben sie in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam erarbeitet. Letzteres, sagt Kantorin Maung, mache den Löwenanteil aus: „Die Texte sind verständlich, die Melodien eingängig und rhythmisch“, erläutert sie. Der Ohrwurmsong „Du bist heilig“ aus der Feder von Peer Harting etwa gehört dazu: „Da geht die Gemeinde immer richtig mit. Das macht dann richtig Spaß“, bestätigt Sängerin Brigitte Calvo.

Für den Frauenchor passend geschrieben

Auch das „Vaterunser“ nach der bekannten Melodie von „Cuanta manera“ geht sofort in den Fuß. Wie bereits bei anderen Kirchenliedern hat Maung daraus eine für den kleinen Frauenchor singbare Variante geschrieben: „Ich habe es zweistimmig gemacht und eine Oberstimme darauf gelegt“, erklärt die ausgebildete Kantorin, die über Erfahrung mit Musik und Noten von Kindesbeinen an verfügt sowie neben Orgel, Gitarre auch Flöte und Trompete beherrscht. Das Singen ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens: „Wenn man andere Leute trifft, die auch gerne singen, ist das wunderbar.“





Zu wenige Sänger für regelmäßige Auftritte

Brigitte Calvo, die für die Proben aus Lechtingen kommt, kann das nur bestätigen: „Die Musik verbindet Jung und Alt“, stellt sie fest. Es mache Freude, etwas gemeinsam zu erarbeiten und schließlich einem Publikum zu präsentieren. Eigentlich würde der Frauenchor gerne alle vier bis sechs Wochen auftreten. Daran hapert es derzeit noch. Zu Ostern 2018 haben sie ihren letzten Auftritt gemeinsam mit der Kantorei Bramsche in der Andreaskirche absolviert. Das Problem: Nur sieben Frauen kommen regelmäßig zur Probe, zwei weitere Sängerinnen stoßen lediglich bei den Auftritten dazu. Sobald ein bis zwei Akteure verhindert sind, sieht es mit einem Chorauftritt schlecht aus, weiß Ragnhild Maung: „Wenn wir ein größerer Chor wären, könnten wir auch auftreten, wenn Sängerinnen fehlen.“

Jeder kann singen

Gesangliche Vorerfahrung, sagt die Leiterin, sei nicht erforderlich. Diese würden auch im Chor der Andreasgemeinde nur einige der Sängerinnen mitbringen. Und mit den richtigen Übungen ließen sich schnell Fortschritte erzielen: Eine Sängerin etwa habe zu Beginn nicht gewusst, wie man die Stimmbänder hält, um einen bestimmten Ton zu treffen: „Die hat sich in zwei Jahren so gemacht und ist damit ein gutes Beispiel dafür, dass wirklich jeder singen kann.“ Auch der gesamte Chor habe seit der Gründung einen großen Schritt nach vorne gemacht: „Die hören immer mehr aufeinander“, stellt Ragnhild Maung durchaus mit Stolz fest. Dadurch habe sich auch der Klang konsolidiert.