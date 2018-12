Wallenhorst. Er ist ein großer Eisenbahnfan: Gerd-Josef Thesing baut gerade seine Eisenbahnlandschaft neu auf. Doch in der Vorweihnachtstzeit ruht dieses Projekt. Denn dann ist der Krippenbau dran.

In der Weihnachtsgeschichte ist die Krippe, in der das Jesuskind zur Welt kommt, eine Pilgerstätte. In Wallenhorst ist zur Weihnachtszeit der Wintergarten der Familie Thesing ebenfalls sehr gut besucht. Denn Gerd-Josef Thesing baut jedes Jahr eine große Krippenlandschaft ins Glashaus.







Jedes Mal anders, jedes Mal ein Blickfang

Diesmal ist die Grundkonstruktion eine L-Form mit Schenkellängen von 4 mal 2,20 Meter. „Die Grundform ist jedes Jahr anders, auch die Krippe steht immer wo anderes im Gelände. Ganz neu ist der Berg, der ist knapp 50 Zentimeter hoch“, erklärt Thesing, der oft in Österreich Urlaub macht und das Gebirge liebt.





Auf Nachfrage berichtete er, dass er diesmal über vier Tage an der Krippe arbeitete, bis alles stand: „Aber nicht acht Stunden am Tag, eher so sechs Stunden.“ Lange im Vorfeld planen würde er jedoch nicht: „Ein paar Tage vorher habe ich morgens, oft beim Wachwerden gute Ideen“, so der Wallenhorster. In der Bauphase käme seine Frau immer zwischendurch immer zum Gucken und helfe bei Bedarf mit.





Von Pappmarché zu Sammlerfiguren

Schon als Kind hat Thesing seine Spielzeuge alle selbst gebastelt. Die erste Krippe kaufte er mit seiner Frau bei Woolworth – sie war aus Pappmarchè. Die sollte „irgendwie schön“ aufgebaut werden. So fing alles an. Später entdeckte das Paar auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt die Krippen der Familie Riffeser aus dem Grödnertal. Die Holzschnitzer verkaufen ihre Krippenfiguren unter dem Namen Anri. Thesings gönnten sich die ersten Figuren und kombinierten sie mit denen aus Pappmarchè und einigen aus Kunststoff, die sie schon hatten. Deshalb hätten die verschiedenen Figuren von der Größe her unbedingt zusammen passen müssen.





Weit mehr als Jesus, Josef und Maria

Seit dem sind die Wallenhorster Stammkunden der Holzschnitzer aus dem Grödnertal, und ihre Krippe wuchs und wuchs. „Nächstes Jahr will ich auch mal nach Südtirol hinfahren und die Holzschnitzer besuchen“, so Gerd-Josef Thesing, der mit seiner Frau längst mehr Figuren besitzt als die klassische Krippe beinhaltet: Ihre Krippenlandschaft wird unter anderem von Hirten, Mägden und Kindern sowie unterschiedlichen Tieren – zum Beispiel Gänsen, Pferden, Ziegen und Hühnern – bevölkert.









„Dieses Jahr haben wir uns die Schwäne dazu gekauft“, berichtet Gerd-Josef Thesing, der mit seinen fünf Enkelkindern gerne an der Krippe steht und spielt: „Ich lasse sie dann die Igelgruppe, die Katze, das Eichhörnchen oder die Eule suchen. Die verstecke ich teilweise extra für sie.“





Pflastersand und Moos werden eingelagert

Er selbst erfreue sich beispielsweise besonders am „denkenden Hirten“ oder an dem Kamel mit seinen schweren Packkörben. Und natürlich berichtet Thesing bei Interesse gerne, wie er mit Alufolie einen Wasserfall baute oder bei Pflasterarbeiten vor der Haustür auf die Idee kam, Pflastersand auch für das Wegesystem seiner Krippenlandschaft zu nutzen. Doch hauptsächlich besteht die Landschaft im Wintergarten aus Moos. „Das haben wir mal aus dem Wald geholt, und lagern es jedes Jahr wieder ein“, so Thesing, der seine Krippe vor einigen Jahren auch mit LEDs illuminierte.





Freunde und Bekannte fragen nach

Während der passionierte Krippenbauer viel Spaß daran hat, seine Krippenlandschaft immer wieder anders aufzubauen und neue Idee umzusetzen, sind Freunde und Bekannte ebenfalls stets neugierig auf sein Werk. „Die fragen immer, hast du deine Krippe schon aufgebaut“, so Thesing schmunzelnd. Und natürlich kommen sie dann auch vorbei, um sich die Krippe anzuschauen. „Ja, das macht schon Spaß“, so Thesing, der sich ab Januar dann wieder seiner neuen Eisenbahnlandschaft widmet.