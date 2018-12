Wallenhorst. Gestresste Kunden und lange Warteschlangen zur Weihnachtszeit – so kennt man es aus Postfilialen im ganzen Land im Advent. In der Wallenhorster Filiale an der Großen Straße ist das anders.

Gleich beim Betreten der Filiale spürt man die deutlich andere Stimmung in der Luft. Im Hintergrund läuft das Radio mit Weihnachtsmusik und die Kunden werden mit einen fröhlichen „Hallo“ begrüßt.

Entstehung einer Tradition

Pünktlich zum 1. Dezember stimmt sich das Team adventlich ein, mit etwas Weihnachtsdekoration auf dem Servicetresen. Und ein Teil der Mitarbeiter trägt zudem Nikolausmützen. Die Idee dazu hatte vor ein paar Jahren Florian Zuck. Seitdem wird die Idee des Kollegen jedes Jahr gepflegt. Ein Tradition ist entstanden.

Es ist ein Kommen und Gehen am letzten Samstag vor Heiligabend, viel los so kurz vor den Festtagen. Kunden erscheinen mit Paketen unterm Arm oder mit Abholkarten in der Hand, um die letzten bestellten Geschenke noch rechtzeitig für die Bescherung zu sichern. Bei alledem bleiben die Mitarbeiter gut gelaunt und summen auch schon mal ein Weihnachtslied aus dem Radio mit.

Gute Laune steckt an

Auch bei den Kunden, die geduldig in der Schlange stehen, kommt das sehr gut an. „Der ganze Tag war so stressig. Aber wenn ich hier hin komme, gehe ich anschließend immer mit guter Laune wieder weg“, sagt ein Kunde. Irgendwie steckt die Fröhlichkeit die Kundschaft an, die sich dann auch mit „frohe Festtage“ dankbar von den Mitarbeitern verabschiedet.

Am Ende verrät eine Mitarbeiterin noch, dass das Weihnachtsgeschäft etwas entspannter dieses Jahr ist. Der Heiligabend liegt auf einem Montag, das entzerre alles ein wenig. Auch uns haben die Postmitarbeiter in Weihnachtsstimmung gebracht. Mit „eine frohe Weihnachtszeit“ verabschieden wir uns von ihnen.