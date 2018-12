Wallenhorst. „Kommt, wir suchen das Licht“, lautete das Motto der Weihnachtsfeier des Wallenhorster Seniorenbeirats. An die 130 Gäste waren der Einladung ins Gasthaus Nieporte in Rulle nur wenige Tage vor dem Fest gefolgt.

Kaum ein Tag vergeht in dieser Zeit ohne eine Weihnachtsfeier. Marlen Beyer musste trotzdem nicht lange überlegen, warum der Seniorenbeirat trotz des großen Angebotes ebenfalls zu einem Nachmittag mit weihnachtlichen Liedern, Gedichten und Erzählungen einlädt: „Es ist anders“, stellte die Vorsitzende der Vertretung für Menschen ab 60+ fest: „Die Feier ist kurz vor Weihnachten und das Programm daran angepasst.“ Und Co-Organisatorin und Seniorenbeauftragte der Gemeinde Kornelia Böert ergänzte: „Die Feier richtet sich an alle, die nicht in Vereinen und Verbänden sind und Spaß am Singen haben.“

Nachdenkliches und Lustiges

Gesungen wurde tatsächlich viel an diesem Nachmittag. Begleitet von Peter Papke und Franz Langelage am Akkordeon wurden bekannte Weihnachtslieder angestimmt, die Mitglieder des Seniorenbeirates unterhielten mit Nachdenklichem und Lustigem. Katharina Zielke etwa trug das Zungenbrecher-Gedicht vom „Schneesee“ vor, Hermann Saalfeld erzählte die Geschichte von der „Weihnacht im Schweinestall“ auf Plattdeutsch.

Gold, Weihrauch und Püree

Für Gelächter sorgte Gerlinde Schröder mit einer Erzählung über eine Krippe der besonderen Art. Sie gehört zu Weihnachten wie Adventskranz, Tannenbaum und Gänsebraten, ist jedoch in der Geschichte „Der Apfent“ ein wenig in die Jahre gekommen. Christkind und Josef wurden vom kleinen Erzähler, damit sie es schön warm haben, auf die Heizung gestellt und sind dabei leider schwarz geworden oder implodiert. Der Vollständigkeit der Heiligen Familie tut das jedoch keinen Abbruch: Josef wurde flugs durch eine Donald-Duck-Figur ersetzt, gegen den Austausch des Jesuskindes durch den tapferen Gallier Asterix hat die Mutter jedoch ihr Veto eingelegt. Auch die Heiligen Drei Könige haben gelitten: Kaspar und Melchior überbringen nach dem jüngsten Missgeschick des Vaters „Gold, Weihrauch und Püree oder so ähnlich“ gemeinsam mit dem heiligen Batman.

Lichter und Alltag

Zum Nachdenken hingegen regte Heiner Steffens mit seiner Geschichte von den „Zwei Adventskalendern“ an: Der Erzähler hat darin ein traditionelles Exemplar mit Schokolade und ein weiteres, aus dem er die Rückwand entfernt und an seinem Schlafzimmerfenster befestigt hat. Am Heiligabend gewähren die zwei Adventskalender dem Besitzer dem Blick auf zwei ganz verschiedene Welten: die Lichter und das Kind in der Krippe und den gewöhnlichen Alltag auf der Straße.