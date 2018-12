Wallenhorst. Es bleibt dabei: Die Gemeinde Wallenhorst schreibt ihr Einzelhandelskonzept fort. Das hat der Rat in seiner letzten Sitzung des Jahres entschieden - bei elf Gegenstimmen, so vielen wie selten. Die meisten anderen Beschlüsse, etwa der des Haushaltsplans für 2019, fielen hingegen einhellig.

Zunächst schienen es die Ratsvertreter in der letzten Sitzung vor Weihnachten eilig zu haben: Nach einer halben Stunde schon waren sie bei Tagesordnungspunkt zwölf angelangt, und das lag nicht nur daran, dass die CDU ihre beiden Anträge zur Zukunft des Philipp-Neri-Hauses ebenso zurückgezogen hatte wie die CDW ihren Vorstoß zur Aktualisierung der Werbetafeln im Gemeindegebiet. Sondern auch daran, dass der "dickste Brocken" eben erst als Punkt 12.1 behandelt wurde. Ein Überblick über die wichtigsten Entscheidungen vom Donnerstag:

Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts

Wie umstritten die Fortführung des Wallenhorster Einzelhandelskonzepts ist, hatte sich zuletzt im Bauausschuss manifestiert, der mehr als eineinhalb Stunden über den Entwurf debattierte. Dieses Mal dauerte es nicht ganz so lange, gleichwohl blieben die gegensätzlichen Positionen unvereinbar. Dass das erste Einzelhandelskonzept aus dem Jahr 2008 überarbeitet, also fortgeschrieben werden soll, war dabei grundsätzlich unstrittig; auf den Tag genau zwei Jahre vor der jetzigen Sitzung hatte der Rat dies mit großer Mehrheit beschlossen. Strittig waren in dem von der Beratungsgesellschaft Cima erarbeiteten Entwurf bis zuletzt vor allem zwei Punkte: Die Festlegung des sogenannten Zentralen Versorgungsbereichs im Wallenhorster Ortskern, der zum Unverständnis der CDU nicht das E-Center am Lechtinger Kirchweg umfasst, und die Einschätzung zur Verträglichkeit etwaiger Verkaufsflächen auf der "Grünen Wiese".

Weil kurzfristig vor der Ratssitzung noch zwei ergänzende Stellungnahmen von Industrie- und Handelskammer und des Handels- und Dienstleistungsverbandes eingegangen sein, die ihre Positionen im Konzept nicht berücksichtigt fanden, plädierte Dennis Schratz im Namen der CDU-Fraktion dafür, den Beschluss zu vertagen, um "vielleicht doch noch eine gemeinsame Lösung zu finden". Arnulf Nüßlein von den Grünen ergänzte den Antrag dahingehend, das Einzelhandelskonzept erst zu beschließen, wenn der Rechtsstreit über die Zukunft der Grünen Wiese vor dem Verwaltungsgericht entschieden sei, andernfalls habe es keine Rechtssicherheit.

Doch der schwarz-grüne Antrag scheiterte, der Rat beschloss das Konzept mit 18 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und elf Gegenstimmen. Drei Ratsmitglieder fehlten, SPD-Frau Anika Reinink hatte sich für befangen erklärt und deshalb nicht abgestimmt. Zuvor hatte Bürgermeister Otto Steinkamp zu bedenken gegeben, dass das alte Konzept mit seinem noch kleineren Versorgungsgebiet weiterhin gelte, sollte der Rat nicht zustimmen. Zudem lege das Einzelhandelskonzept nicht fest, was passiert, sondern gebe einen Rahmen vor, was passieren könnte, versicherte der Bürgermeister.

Haushaltsplanung für 2019

Angesichts der kurzfristigen Senkung der Kreisumlage von 47 auf 44 Punkte hatte Kämmerer Florian Lüttkemöller schon im Finanzausschuss angekündigt, dass sich das Ergebnis 2019 entgegen der ersten Prognose um 773.000 Euro auf 937.800 Euro verbessern werde. Dadurch müssten im kommenden Jahr zwar weniger Kredite aufgenommen werden, ganz ohne neue Schulden ginge es allerdings nicht. Denn die Gemeinde wird etwa acht Millionen Euro investieren: in die Erschließung des Gewerbegebiets Schwarzer See, das Krippenhaus im Wallenhorster Zentrum, das neue Feuerwehrhaus in Rulle, den inklusionsgerechten Umbau der Katharinaschule, die Dorferneuerung Rulle und den Neubau eines Betriebs- und Sozialgebäudes an der Kläranlage Barlager Esch. Die Nettoneuverschuldung dafür wird bei etwa einer halben Million liegen.





Wie schon im Ausschuss würdigte die Politik auch im Rat die Arbeit des Kämmerers, der sein Amt erst im Frühjahr angetreten hatte und nun seinen ersten Haushaltsentwurf präsentierte. Manfred Gretzmann (CDW) hob hervor, dass dies der erste Haushalt mit einem Volumen von mehr als 40 Millionen Euro sei und rechnete vor, dass die Senkung der Kreisumlage die Haushalte der kommenden vier Jahre um 3,2 Millionen Euro entlaste. Auf Antrag der CDW würden deshalb 250.000 Euro pro Jahr zusätzlich in die Unterhaltung der kommunalen Straßen fließen.

CDU-Mann Schratz warnte indes vor zu hohen Ausgaben: "Seit Jahren steigen unsere Investitionen in Höhen, die nicht zu vertreten sind", sagte er. Die CDU stimme dem Haushaltsplan 2019 dennoch zu, weil er viele sinnvolle Investitionen wie das Feuerwehr- und das Krippenhaus beinhalte und zudem Schulden abgebaut würde. Somit folgte der Rat einstimmig dem Votum des Finanzausschusses.

Beleuchtung der Engter Straße



Kurios mutete die Debatte um den Antrag der SPD/FDP-Gruppe an, die Engter Straße mit Straßenbeleuchtung zu versehen. Konkret geht es um den etwa 300 Meter langen Abschnitt zwischen Stavermann-Kreisel und der Straße Im alten Dorfe, der bislang unbeleuchtet und nach Auffassung der SPD/FDP-Gruppe gefährlich ist, zumal hier die Ausfahrt der Freiwilligen Feuerwehr liegt.

In der Sache waren sich hier auch alle einig, unterstützen wollten den Vorstoß dennoch nicht alle - denn die Engter Straße ist eine Landesstraße. "Wir bleiben dabei, dass es nicht unsere Aufgabe ist, für die Verkehrssicherheit an einer Landesstraße zu sorgen", stellte Ludger Meyer im Namen der WWG klar, Rückendeckung bekam er von der UWG. Schon im Bauausschuss hatte Bürgermeister Steinkamp den Kompromiss zur Abstimmung gebracht, die beiden Landtagsabgeordneten im Rat sollten bei der Landesregierung für die die Beleuchtung werben, sodass die Gemeinde nur einspringen müsse, falls aus Hannover ein Nein komme. Diese Verpflichtung sei das Papier nicht wert, auf dem sie stehe, wandte Meyer ein: "Ich gehe doch auch nicht hin und sage, 'Du schuldest mir Geld, aber wenn Du nicht zahlst, zahle ich eben'."

Dem hielt Guido Pott (SPD) auch im Namen seines abwesenden Landtags-Koalitionspartners Clemens Lammerskitten (CDU) entgegen, er schließe nicht aus, dass das Land einspringe. Im April hätten die beiden einen Termin bei Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU), um das Thema anzusprechen, versicherte Pott. Das überzeugte die Ratsmehrheit: Gegen die Stimmen von WWG und UWG und bei einer Enthaltung beschloss das Gremium, bis 30. Juni auf ein Signal aus Hannover zu warten, die Beleuchtung dann aber auf Kosten der Gemeinde zu installieren.