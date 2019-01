Wallenhorst. Wie schnell aus einer vielversprechenden Internetliebelei eine dreiste Abzocke werden kann, hat ein 67-jähriger Wallenhorster am eigenen Leib erfahren.

Wilhelm Zutt (Name von der Redaktion geändert) ist geschieden, Single bleiben möchte er aber nicht. Über eine Kontaktanzeige lernte er Alma kennen. Was sich anfangs wie eine vielversprechende Liebelei anfühlte, entpuppte sich später als klassischer Vorschussbetrug. Mehr als 2000 Euro hat Zutt bis heute investiert. Alma jedoch hat er, entgegen allen Versprechungen, nicht zu Gesicht bekommen.

Verlockende Kontaktanzeige

Was ist passiert? Verlockend las sich in Zutts Augen eine Kleinanzeige. "56-jährige Sie sucht Herrn im passenden Alter". "Das ist was für mich", dachte er. Über die angegebene E-Mail-Adresse "Aphrodite55@t-online.de" wagte er den ersten Schritt, nahm Kontakt auf. Gut 14 Tage habe es gedauert, bis er eine Antwort auf seinen Brief bekam. "Das hat mich schon gewundert", erinnert er sich. Die Mail der Empfängerin jedoch sollte alles erklären. Alma, die suchende Sie, habe keinen Computer zu Hause, lebe in Russland und müsse immer in ein Internetcafé, um ihre E-Mails zu beantworten. Daher rühre die Zeitverzögerung. Zutt war beruhigt.

Netter Schriftwechsel

Ein netter Schriftwechsel über die nächsten acht Wochen brachte die beiden einander näher. "Wir haben uns aus unserer Vergangenheit erzählt und uns besser kennengelernt." Im Herbst ergriff Alma dann die Initiative. Die Liebe sollte die nächste Stufe erreichen: ein Telefonat. Zutt selber konnte seine Internetbekanntschaft jedoch nicht kontaktieren. Sie habe keine Telefon, werde ihn vom Postamt aus anrufen. Ein Rückruf sei nicht möglich. "Das kam mir auch irgendwie komisch vor." Doch immer wiederkehrende nette Worte und Liebesbekundungen per E-Mail wischten seine Zweifel weg.



Persönliches Treffen in Aussicht

Ende November dann der nächste Schritt: Alma wolle ihn persönlich kennen lernen. Zutt plante nach Russland zu reisen, doch sie wiegelte ab. Es sei nicht schön bei ihr. Sie wolle lieber zu ihm ins idyllische Wallenhorst kommen. Dazu brauche sie natürlich Geld von ihm. Sie habe für die teuren Telefonate und E-Mails bereits genug in die Liebe investiert. Nun sei er dran. Zutt zahlte die Reise. Zusätzlich überwies er weiteres Geld, das Alma angeblich als Sicherheit brauche, um Russland überhaupt verlassen zu können. Wieder zweifelte Zutt an der Echtheit der Geschichte. Internetrecherchen bestätigten ihm jedoch, dass seine Liebste tatsächlich Geld als Ausreisesicherheit brauche. Von 1500 Euro war die Rede. 200 Euro habe sie sich bereits selber besorgen können, den Rest überwies er ihr.

Bis heute nicht in Wallenhorst angekommen

Bis heute ist Alma in Wallenhorst nicht angekommen, belagert Zutt jedoch mit Anrufen und E-Mails. Sie brauche mehr Geld, sei unterwegs zu ihm und könne sonst die Reise nicht beenden. Zutt reicht es jetzt. Er hat die Nase voll, fühlt sich abgezockt. "Die kriegt keinen Pfennig mehr von mir". Über seine Bank versucht er, das nach Russland überwiesene Geld zurück zu bekommen. "Ob das klappt, steht in den Sternen." Für ihn selbst ist nach dieser Liebesabzocke klar: "In Zukunft lasse ich die Finger davon."