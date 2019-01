Wallenhorst. Fachkräftemangel, fehlende Kompetenzen bei den Auszubildenden – die Hilferufe aus der Wirtschaft kommen fast täglich. In Wallenhorst versucht das MINT-Netzwerk, hier frühzeitig und koordiniert Abhilfe zu schaffen.

In der letzten Sitzung des Ausschusses für Kindergärten, Schulen und Bildung stellte Siegfried Leicht aus dem Vorstand der Bürgerstiftung die Arbeit des MINT-Netzwerks Wallenhorst vor. Die Ziele der Partner innerhalb des Netzwerks sind klar: Stärkung der Fähigkeiten und Interessen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Vielzahl von Unternehmen

Um die Ziele zu erreichen, haben sich in Wallenhorst unter Führung der Verwaltung und der Bürgerstiftung alle Schulen, sämtliche Kitas und eine Vielzahl von Unternehmen zusammengetan. Für die Unternehmen ist das ein Selbstzweck. Sie hoffen, mit ihrem Engagement Kinder und Jugendliche für die Berufe des MINT-Bereichs zu begeistern und vorzubereiten – und das so früh wie möglich.

„Wir haben hier in der Gemeinde den großen Vorzug, dass wir den gesamten Bildungsweg im Blick haben“, stellte Leicht klar. Eigentlich müsste an allen Kitas und Schulen ein Schild des Netzwerks hängen, aber auch Leicht weiß, dass es beim MINT-Netzwerk auf die Inhalte und nicht auf schöne Schilder ankommt.

Sandkasteningenieure

So werden beispielsweise die „Sandkasteningenieure“ in der Andreas-Kita seit mehr als zehn Jahren erfolgreich von der Wolfgang Rabe finanziert. Solche Projekte, aber auch kleine alltägliche Ideen wie „Sortieren, Zuordnen, Ziffer- und Würfelspiele“, einfache Muster- und Rechenaufgaben oder Spielmaterial mit Zahlen sind in den Kitas erfolgreich im Einsatz. Die Grundschule St. Bernhard setzt unter anderem auf Roboter und erste Programmiererfahrungen. Ein Angebot, den Übergang zwischen Kindergarten und Schule zu vereinfachen, hat die Erich-Kästner-Schule mit ihrem „Mathetag“ mit den Vorschulkindern aus St. Stephanus und Johannes. An den weiterführenden Schulen stehen „Rechnen mit Größen in lebensweltlichen Zusammenhängen“ oder Technisches Zeichnen auf dem Lehrplan. Zudem gibt es Schnuppertage für die Grundschule.

Eine solch enge Zusammenarbeit sei einzigartig in der Region, betonte Leicht. Ihn überzeuge vor allem das respektvolle Miteinander aller Partner. So dürfe zum Beispiel die Wirtschaft die Schulen nicht bedrängen, sagte der Pädagoge. „Aber wenn man die Schulen ernst nimmt, kommt man zu guten Ergebnissen.“

Engerer Austausch geplant

Das Netzwerk will dabei auch eine Kommunikationsplattform zum Austausch zwischen Kindergärten, Schulen und Wirtschaftsbetrieben schaffen. So berichtete Leicht dem Ausschuss auch von den Ergebnissen und zukunftsführenden Ideen des letzten Meilensteintreffens des Netzwerks im August. So wollen sich in Zukunft die Grundschulen und Kindergärten enger austauschen, damit der Übergang für die Kinder besser funktioniert. Dazu werden sich beide Seiten auf Augenhöhe treffen und abklären, welche Kompetenzen in den Kindergärten gelegt wurden und was sich die Schulen in der Zukunft wünschen. Im zweiten Schritt werden ähnliche Abstimmungen und Kooperationen zwischen den Grundschulen und den weiterführenden Schulen vorbereitet und geplant. Für dieses und nächstes Jahr soll eine gemeinsame Konferenz aller Erzieher und Lehrkräfte organisiert werden, fasste Leicht die Ergebnisse zusammen. Das MINT-Netzwerk habe in den nächsten Jahren noch viel vor.