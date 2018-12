Wallenhorst. Weihnachtszeit ist Familienzeit. Bei Familie Müller in Wallenhorst gelten die Wochen vor Weihnachten als schönste Zeit des Jahres. Die vierköpfige Familie lebt Weihnachten durch und durch, zelebriert diese heimelige Zeit mit zahlreichen Bräuchen und Traditionen.

Einer dieser Bräuche ist, dass im Hause Müller ein Lebkuchenhaus gebaut wird. „Das ist Tradition bei uns seit vielen Jahren“, erzählt Mutter Danuta. Ihre jüngste Tochter Lotta sitzt derweil in der Küche und verziert das Lebkuchenhaus mit allerlei Leckereien. Wonach Lotta entscheidet, welche Süßigkeiten sie aufs Dach klebt? „Ich nehme das, was mir am besten schmeckt und am schönsten aussieht“, sagt die Neunjährige mit einem verschmitzten Lächeln und nimmt sich einen der Zimtsterne, die vor ihr in einer Schale liegen. „Die habe ich noch gar nicht probiert.“

Lebkuchenhaus wird in der Schule geplündert

Früher hat die ältere Tochter Rike das Lebkuchenhaus gebaut. „Aber mit 13 fühlt sie sich jetzt zu alt dafür“, lacht die Mama. Umso besser für Lotta und ihre Klassenkameraden. „Wenn das Häuschen fertig ist, nehme ich es mit in die Schule“, erzählt sie. Da wird es dann von den Kindern in der großen Pause geplündert. „Im letzten Jahr hat sie es mit zur Judogruppe genommen“, ergänzt die Mutter.

Vorbereitungen schon eine Woche vor dem ersten Advent

Aber noch weitere Bräuche werden bei den Müllers gepflegt. „Weihnachten ist für uns etwas ganz Besonderes“, sagt Danuta Müller. Schon eine Woche vor dem ersten Advent wird alles vorbereitet. „Jedes Zimmer ist eigentlich dekoriert“, sagt Lotta. Das gilt allerdings nicht für den Vorgarten. „Auf eine große Außenbeleuchtung, wie man es aus Amerika kennt, verzichten wir“, so Mutter Danuta.

Geschichten, Weihnachtsfilme und Chor

Weihnachten bedeutet für die Familie mehr als nur Lichter und Konsum. „Natürlich gehören Geschenke dazu, aber besonders leben wir Weihnachten als Familienfest“, sagt Danuta Müller. Dazu gehört auch, dass jeden Abend Geschichten aus einem großen Weihnachtsbuch vorgelesen werden. Lotta singt außerdem im Chor, mit dem sie einen Auftritt auf dem Wallenhorster Weihnachtsmarkt hatte. Und natürlich stehen Weihnachtsfilme ganz hoch im Kurs. „Wir schauen jedes Jahr ‚Drei Haselnüsse für Aschenbrödel‘“, platzt es aus Lotta geradezu heraus, während sie das Dach ihres Lebkuchenhauses mit Zuckerguss bestreicht. Mama Danuta streut derweil bunte Streusel darauf. „Es schneit“, freut sich ihre Tochter.

Weihnachten geht’s in die Kirche

Selbstverständlich geht es auch in die Kirche. „An den Adventssonntagen sind wir immer in der Kirche“, erzählt die 41-jährige Mutter. Im Wald war die Familie ebenso, hat Tannenzapfen gesammelt und sie anschließend angemalt. Am Nikolaustag wurde bei Danuta Müllers Bruder gefeiert. „Das haben wir schon gemacht, als noch keine Kinder da waren“, berichtet sie. „Aber mit Kindern ist es natürlich noch schöner.“ Alle Kinder bereiten dann etwas vor, singen ein Weihnachtslied oder sagen ein Gedicht auf.

Traditionell Fisch an Heiligabend

Weihnachten wird dann abwechselnd bei Danuta und ihrem Bruder gefeiert. „Traditionell gibt es an Heiligabend immer Fisch bei uns, nie Fleisch.“ Am ersten Weihnachtstag ist großes Reste-Essen angesagt, und am zweiten Weihnachtstag geht es zu den Eltern von Ehemann Ralf (43). „Mein Schwiegervater hat an dem Tag Geburtstag und es wird doppelt gefeiert“, sagt Danuta Müller. Dem Ehepaar ist es wichtig, die gelebten Bräuche und Traditionen den Töchtern mitzugeben, damit sie das Weihnachtsfest später einmal genauso erleben, wie sie es im Elternhaus kennengelernt haben.