Wallenhorst. Ihr größter Wunsch geht in Erfüllung: Glückliche Kinder zum Weihnachtsfest. Denn nach einem Artikel in unserer Redaktion haben viele Leser der Familie Steinhausen aus Wallenhorst geholfen.

Anfang Dezember berichteten wir über die Situation von Familie Steinhausen (Name von der Redaktion geändert). Unglückliche Umstände und, wie Jutta Steinhausen selbst betont, Unüberlegtheit, brachten die Eheleute in den letzten Jahren in einen finanziellen Engpass. Strukturiert und mit Hilfe von Verwandten, Freunden und der Kirchengemeinde versuchen Steinhausens, die Situation zu meistern. Ein sorgenfreies Weihnachtsfest bescheren der Familie jetzt einige Leser unserer Zeitung durch ihre spontanen Spenden.

Gemischte Reaktionen

Die Reaktionen auf den Artikel waren nicht durchweg positiv. Von Tränendrüse war die Rede. Einige merkten an, dass auch andere Menschen in Not seien. Das stimmt. Das Schicksal der Steinhausens steht selbstredend nicht für sich, sondern beispielhaft für viele andere Familien.

Hilfe – nicht nur aus Wallenhorst

Einigen ging das anscheinend nahe. Unsere Redaktion erreichten viele Anrufe und E-Mails von Menschen, die der Familie spontan und vor allem unkompliziert helfen wollten. Geschenke für die drei Kinder, aber auch Kleinigkeiten für die Eltern und Geldspenden, die die Haushaltskasse aufbessern, sind dabei zusammen gekommen.

Das Besondere: Hilfe kommt nicht nur als Wallenhorst selbst. Auch Osnabrücker, Belmer und Bürger aus Bad Laer haben sich beteiligt. "Wir sind total baff und unglaublich dankbar", sagt Jutta Steinhausen, als sie die Geschenke in Empfang nimmt. "Über jedes einzelne Stück freuen wir uns sehr. Sei es der Toy´s-Gutschein für unseren Großen, Spiele oder die Modelleisenbahn für die jüngeren Kinder. Alles wird ihre Augen zum Leuchten bringen."