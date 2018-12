Wallenhorst. Der erste Schnee der Saison ist gefallen. Auch der Wallenhorster Winterdienst war im Einsatz – und viele private Schneeschaufeln auch. Ein Blick auf Pflichten der Gemeinde und ihrer Bewohner.

Der Winterdienst in Wallenhorst ist in der Straßenreinigungsverordnung geregelt. Diese besagt, dass bei einem Wintereinbruch über Nacht Bürger ihr unmittelbares Umfeld werktags bis 7 Uhr und sonn- und feiertags bis 9 Uhr gesäubert haben müssen. Bei andauerndem Schneefall, ist die Reinigung bis 20 Uhr zu wiederholen. Auf Geh- und Radwegen muss ein Streifen von mindesten 1,50 Meter Breite freigeräumt werden. Wo keine Geh- und Radwege sind, wie beispielsweise in verkehrsberuhigten Zonen, genügt ein Streifen von einem Meter.



Keinen Schnee auf Straßen kippen

Die Verwaltung bittet darum, den Schnee nicht auf die Fahrbahn zu kippen, sondern auf dem eigenen Grundstück zu lagern. Ebenso sei es wichtig, dass Regenwasserschächte nicht zugeschüttet werden. Das behindere das Abfließen des Tauwassers sowie den Verkehr auf der Straße – schlechtestenfalls auch Rettungsdienste im Einsatz.

Streusalz nur in Ausnahmefällen

Nach dem Schneeschieben müssen Gehwege, gemeinsame Geh- und Radwege sowie gefährliche Fahrbahnstellen mit Sand oder anderen abstumpfenden Mitteln bestreut und rutschsicher gemacht werden. Gehwege an Bushaltestellen sind von Schnee und Eis freizuhalten, ebenso Gossen, Einlaufschächte und Hydranten. Bei Tauwetter sind die Rückstände des Streumittels zu entfernen. Salz darf nur in Ausnahmefällen, bei extremem Eisregen und Glatteis, verwendet werden.

Winterdienst der Gemeinde

"Der Baubetriebshof der Gemeinde Wallenhorst ist gut gerüstet. Die Salzlager sind voll", erklärt die Verwaltung auf Anfrage. Die Räumgeräte, wie Bürsten und Schilde, seien in den vergangenen Jahren erneuert worden, die Salzstreuer ebenfalls auf aktuellem Stand. Bei Schneefall über Nacht räumt die Gemeinde ab 5 Uhr zuerst die Hauptverkehrsstraßen sowie die Straßen mit öffentlichem Nah- und Schulbusverkehr, danach noch ein paar andere Straßen, etwa mit großem Gefälle oder im Gewerbegebiet.

Bürger auch auf öffentlichen Straßen in der Pflicht

Aber auch der Bürger ist auf öffentlichen Wegen in der Pflicht. Anders als beispielsweise in Bramsche, wo der Winterdienst innerhalb der geschlossenen Ortschaft auf Hauptverkehrsstraßen, belebten und verkehrswichtigen Geh- und Radwegen sowie Fußgängerüberwegen komplett von der Stadt übernommen wird, müssen Wallenhorster Bürger auch auf öffentlichen Wegen die Schneeschaufel in die Hand nehmen. Und zwar dann, wenn ihr bebautes oder unbebautes Grundstück an öffentlichen Straßen liegt. Dies legt eine entsprechende Satzung aus dem Jahr 1999 fest.

Detaillierte Information sind auf der Internetseite der Gemeinde Wallenhorst unter www.wallenhorst.de/ortsrecht



