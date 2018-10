Wallenhorst. Die Gemeinde Wallenhorst steuert 2019 einen Überschuss von 505.200 Euro an, geht zugleich aber eine Nettoneuverschuldung von 607.200 Euro ein. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, den Kämmerer Florian Lüttkemöller am Donnerstag im Rat vorstellte.

Bei seiner ersten Haushaltseinbringung präsentierte Lüttkemöller, seit Mai offiziell im Amt, damit zwar einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt, vom bereits eingeschlagenen Weg einer steigenden Neuverschuldung wich er allerdings nicht ab – zu groß sind die Investitionen, die aus Sicht der Gemeinde in den kommenden Jahren nötig und politisch größtenteils bereits abgesegnet sind: 8,2 Millionen Euro in 2019, 9,1 Millionen Euro in 2020.

Allein die sechs größten Investitionen schlagen im Entwurf für 2019 mit mehr als drei Millionen Euro zu Buche: das geplante Gewerbegebiet Schwarzer See (700.000 Euro), das geplante Krippenhaus im Wallenhorster Zentrum (650.000 Euro), das neue Feuerwehrhaus in Rulle (500.000 Euro), der inklusionsgerechte Umbau der Katharinaschule (500.000 Euro), die Dorferneuerung Rulle (490.000 Euro) und der Neubau eines Betriebs- und Sozialgebäudes an der Kläranlage Barlager Esch (400.000 Euro). Hierbei handelt es sich wohlgemerkt nicht um die Gesamtkosten, sondern um die für 2019 anteilig angesetzten Kosten. Bei einigen Vorhaben, die wie das Krippenhaus oder das Betriebsgebäude bereits anteilig im Haushalt 2018 eingeplant waren, nun aber erst später realisiert werden, können die Beträge unter Umständen noch ins neue Jahr übertragen werden.

Gesamtschulden 2021 bei 21,8 Millionen Euro?

Während der Gesamtschuldenstand in diesem Jahr mit knapp 19,6 Millionen Euro auf dem Niveau von 2017 bleiben dürfte, wird er Lüttkemöller zufolge in den kommenden drei Haushaltsjahren stetig steigen: 2019 zunächst um 607.200 Euro auf knapp 20,2 Millionen Euro, bis 2021 dann auf 21,8 Millionen Euro – immerhin 800.000 Euro Euro weniger, als Lüttkemöllers Vorgängerin Annegret Rethmann vor einem Jahr prognostiziert hatte. Erst für 2022 sieht Lüttkemöller dann einen Rückgang der Schulden auf 20,6 Millionen Euro.

Weniger Kreisumlage, weniger Schulden

Die Schuldenentwicklung hänge allerdings in starkem Maße von der Kreisumlage ab, merkte Lüttkemöller mit Blick auf die aktuelle Diskussion im Landkreis an. Würde diese – wie von anderen Kommunen gefordert – von derzeit 47 auf 44 Prozent gesenkt, falle der Schuldenstand 2022 drei Millionen Euro niedriger aus, rechnete der Kämmerer vor. Bürgermeister Otto Steinkamp hatte allerdings schon im Vorfeld klargestellt, dass seine Verwaltung bis auf weiteres auf Grundlage des Status quo kalkuliere. Er vertraue jedoch darauf, "dass in den nächsten Wochen vertrauensvolle Gespräche dazu führen werden, dass die Kreisumlage sinkt", sagte der Bürgermeister. Sollte dies eintreten, werde der Haushaltsentwurf entsprechend angepasst werden, machte Kämmerer Lüttkemöller deutlich.

"Beträchtliche positive Ergebnisse"

Positiv fiel Lüttkemöllers Prognose der Überschüsse aus: Für 2019 sieht der Haushaltsentwurf bei Gesamterträgen von 41.282.800 Euro und Ausgaben von 40.777.600 Euro ein Ergebnis von 505.200 Euro voraus. 2020 soll der Gewinn dann bei 1,49 Millionen Euro liegen, 2021 bei 2,08 Millionen Euro und 2022 schließlich bei 2,28 Millionen Euro. Diese "beträchtlichen positiven Ergebnisse" führte der Kämmerer auf die gesunde gesamtwirtschaftliche Lage zurück, die sich insbesondere in stetig wachsenden Finanzerträgen ausdrücke.

Einnahmen aus Einkommensteuer steigen stetig

Für 2019 erwartet Lüttkemöller demnach Finanzerträge von 30,4 Millionen Euro. Mit 12,1 Millionen Euro macht hiervon allein die Einkommensteuer ein Drittel aus, 2022 dürfte sie den Prognosen zufolge sogar mehr als 14 Millionen einbringen. Die Gewerbesteuer wird im kommenden Jahr laut Haushaltsentwurf 8,2 Millionen Euro einbringen, die Grundsteuer B 2,7 Millionen Euro. Bei den Finanzaufwendungen von 13,5 Millionen Euro fällt die Kreisumlage mit 12 Millionen Euro am stärksten ins Gewicht – dementsprechend positiv würde eine Kürzung sich auf den Gemeindehaushalt auswirken.

Langfristiges Haushaltsziel: Schuldenabbau

Langfristiges Haushaltsziel sei der Schuldenabbau, hatte Bürgermeister Steinkamp einleitend angemerkt. Dabei helfen soll eine deutliche Reduktion der Investitionstätigkeit: Nach den 9,1 Millionen Euro im übernächsten Jahr sollen 2021 nur noch 5,6 Millionen Euro ausgegeben werden, 2022 dann nur noch 3,7 Millionen Euro. Bis November haben die Fraktionen nun Zeit, Lüttkemöllers Entwurf zu beraten und gegebenenfalls Änderungswünsche einzubringen, bevor der Rat den Haushalt dann am 20. Dezember final beschließen soll.