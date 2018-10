Wallenhorst. Wer es ordentlich und sauber haben möchte, der muss ab und zu aufräumen. Das dachte sich auch die Gemeinde Wallenhorst und hat zur großen Aktion „Wallenhorst putz(t) munter“ aufgerufen. Mehr als 23000 Einwohner leben in der Gemeinde und hinterlassen tonnenweise Abfall, nicht alles landet immer in Müllbehältern.

Der Stundenplan wurde kurzfristig geändert und für die 120 Schüler der Johannisschule stand statt Deutsch, Religion oder Sachkunde am Freitag morgen plötzlich Mülleinsammeln auf dem Stundenplan. Die Schulen bildeten den Auftakt der zum sechsten Mal durchgeführten Saubermach-Kampagne. Statt im warmen Klassenraum über Schulbüchern zu sitzen und sich am Unterricht zu beteiligen, hieß es raus in die herbstliche Natur und aktiv Unrat einsammeln.



Überraschend motiviert und voller Elan griffen in den ersten beiden Stunden zunächst die Erstklässler nach Hygienehandschuhen und Greifern. Ausgestattet mit neongelben Westen mit der Aufschrift „Mülldedektive“ fanden und sammelten sie in Schulhofnähe alles, was so mancher achtlos in die Natur geworfen hatte: sie fischten Papiertaschentücher unter Büschen hervor, sammelten Getränkedosen und jede Menge Plastik in Form von Bonbon- oder Schokoladenpapieren sowie Verpackungsmaterialien bekannter Imbissketten.







„Zuhause bin ich auch immer ordentlich“ erzählte Len (8) aus der dritten Klasse und seine Klassenkameraden pflichten ihm bei, dass Aufräumen auch Spaß machen kann. Und Spaß hatten die 120 Schüler aus den insgesamt acht Klassen. Mit ihren Lehrern gingen sie die angrenzenden Straßenzüge und Wege ab und spätestens an der Straße An der Sandgrube durfte so mancher schnell seinen Müllsack gefüllt gehabt haben. Innerhalb weniger Stunden türmten sich kleine Berge von Abfall auf dem Sammelplatz neben der Schule.

„Der meiste Müll wird in den Sommermonaten hinterlassen. Daher ist es sinnvoll, solch eine Aktion im Herbst und nicht im Frühjahr zu starten. Der Abfall kann so nicht unter dem Laub verrotten“, berichtete der Umweltbeauftragte Udo Stangier. Zusammen mit Bürgermeister Otto Steinkamp war er zu den Schülern gekommen um sich für deren Mithilfe zu bedanken. „Die Kampagne hat den Effekt, dass für das Thema sensibilisiert wird. Viele behalten diese Aktion im Hinterkopf, gehen entsprechend damit um und überlegen das nächste Mal, ob sie etwas in die Natur werfen“, kommentierte Steinkamp ein und versprach, pro teilnehmenden Schüler einen Euro in die jeweilige Klassenkasse zu zahlen. Auch durften alle Schüler die signalfarbene Weste als Geschenk behalten.

460 Schüler aus 26 Klassen von fünf Wallenhorster Grundschulen nahmen am Freitag an der großen Säuberungsaktion teil, am Samstag machen sich dann die Erwachsenen ans Aufräumen. Bei vorangegangenen Aktionen wurden im Schnitt zehn Kubikmeter Müll gesammelt. Steinkamp hielt sich über die Bewertung des Erfolges bedeckt und stellte die Frage: "Wann ist die Aktion gut- wenn viel oder wenig Müll gefunden wird?". Auf alle Fälle sei es ihm wichtig, dass die Gemeinde sauber bleibe.