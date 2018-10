Wallenhorst. Kaum werden die Tage kürzer, der Wind rauer, wird überall geschnieft und gehustet. Der beste Schutz ist dann ein intaktes Immunsystem. Es zu stärken und, wenn es einen doch erwischt hat, einen normalen Infekt gut zu überstehen, gelingt mit der Kraft der Natur, ist die zertifizierte Kräuterliebhaberin Christa Pohlkötter überzeugt.

Frau Pohlkötter, wie kann man die Schätze der Natur zur Erkältungsvorbeugung nutzen?

Zum Beispiel mit dem Saft von schwarzem Holunder. Hollersaft durchwärmt. Man kann ihn mit Traubensaft verdünnen, nimmt ein bisschen Zitrone dazu, manche auch etwas Süße aus Agavendicksaft. Was der Abwehr im Herbst auch hilft, sind Tees wie Lindenblütentee. Früher stand vor jedem Bauernhaus eine Linde, die Blüten wurden im Juni gepflückt und getrocknet. Man kann den Tee aber auch kaufen. Lindenblütentee wirkt entzündungshemmend, fiebersenkend und beruhigend.

Schmecken solche Tees auch Kindern?

Oh ja, und gerade Lindenblütentee ist mit seiner rotgoldenen Farbe auch sehr schön anzusehen. Spitzwegerichtee schmeckt nicht so gut, ist aber sehr wirksam – genau wie Holunderblütentee. Beide sind schweißtreibend und stärken das Immunsystem. Mit Spitzwegerichtee getränkte Pads kann man auch auf die Nebenhöhlen legen. So werden sie gut durchblutet und arbeiten gut.





Gibt es auch hilfreiche Wildkräuter, die man selbst sammeln kann?

Ja, viele treiben im Herbst und milden Winter noch einmal neu durch, die Brennnessel zum Beispiel, mein Lieblingskraut. Die jungen Spitzen sind sehr zart, die Pflanze hat die Vitamine A, B, C, D und ganz viele Mineralstoffe. Sie können Brennnesseltee kochen, der ist harntreibend und entschlackend, oder die Pflanze super in der Küche verwenden.

Im Salat?

Das geht auch, wenn Sie die Blätter vorher mit einem Teigroller rollen, damit die Brennhärchen geknickt werden. Sehr lecker sind in Öl ausgebackene Brennnesselblätter. Die werden dabei ein bisschen bröselig und schmecken über Spaghetti oder als Snack. Sehr gesund sind auch die Samen mit vielen Mineralstoffen. Man kann sie wie Mohn zum Backen verwenden, ein Pesto daraus machen oder sie, wenn sie frisch sind, roh essen. Ich finde, sie schmecken wie Haselnüsse, ganz lecker. Das Gänseblümchen ist auch den ganzen Winter über da, für einen schleimlösenden Tee zum Beispiel. Die vitaminreichen Blüten können Sie über Salat streuen, die Blätter selbst als Salat essen.





Welche anderen Pflanzen finden Sie im Herbst?

Den Sauerampfer, er enthält viel Vitamin C. Spitzwegerich ist auch immer da, die zarten Blätter passen auf Salat oder getrocknet als Tee. Man kann sie sogar dünsten, dann haben sie ein leichtes Pilzaroma. Aus Spitzwegerich kann man aber auch einen Erdkammersirup gegen Husten machen. Das ist ein bisschen aufwendig, macht aber gerade Kindern großen Spaß und führt sie an Heilkräuter heran. Vogelmiere haben wir den ganzen Winter über: Sie ist blutreinigend, vitaminreich und schärft die Sehkraft, ein tolles Kraut. Bei all diesen Kräutern gibt es auch keine Verwechslungsmöglichkeiten.

Was machen Sie, wenn Sie abends fröstelnd nach Hause kommen?

Fußbäder wirken durchwärmend, die habe ich auch immer bei meinen Kindern gemacht, wenn sie kalte Füße hatten. Dann natürlich anfangs lauwarm mit warmem Wasser zum Nachgießen, gern auch mit Thymian oder Beifuß.





Und wenn es Sie trotz allem erwischt, die Nase läuft und knallrot ist?

Dann trage ich Majoransalbe auf. Die Nase tut nicht mehr so weh und die Rötung klingt ab. Zusätzlich inhaliert man den Majoran dabei.

Haben Sie noch einen Geheimtipp gegen Husten?

Schwarzer Rettich: Man bohrt ihn an und füllt braunen Kandis ein. Der Kandis zieht die Flüssigkeit aus dem Rettich. Dann bohrt man unten ein Loch, aus dem die Flüssigkeit abläuft. Getrunken löst der Rettich den Schleim.