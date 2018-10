Wallenhorst. Er ist benannt nach der Schutzpatronin der Kirchenmusik: der Männergesangsverein „Cäcilia“ Rulle von 1871. Als musikalischer Begleiter von kirchlichen und weltlichen Feierlichkeiten ist er in Wallenhorst und Umgebung nicht wegzudenken.

Während sich draußen der Herbst noch von seiner besten Seite zeigt, haben die Sänger von „Cäcilia“ Rulle bei ihrer wöchentlichen Probe in der Gaststätte „Zum alten Kloster“ bereits den Volkstrauertag im Blick. Traditionell begleitet der Männergesangsverein in der St.-Johanneskirche die Gedenkmesse. Chorleiter Jan Kampmeier hat in diesem Jahr besonders tief ins Archiv gegriffen: Ein „Ave Maria“, das der französische Komponist Jakob Arcadelt im 16. Jahrhundert geschrieben und beim MGV Rulle wohl das letzte Mal vor 80 Jahren auf dem Programm gestanden hat. Für den geübten Kirchenchor kein Hindernis, wie Kampmeier meint: „Obwohl der Komponist bereits vor 450 Jahren gestorben ist, hat das Lied sofort alle angesprochen." Leicht zu singen ist es jedoch nicht. Mehrmals lässt der Chorleiter die Tenöre und Bässe einige Passagen wiederholen, denn das Kirchenlied hat seine Tücken. „Für die Tenöre sind manche Abschnitte sehr hoch und vor allem der zweite Teil enthält viele Kontraste, die man erstmal rüberbringen muss.“

"Gesellige und nette Truppe"

Seit 2015 leitet der Musikwissenschaftler mit Orchesterleitungskurs den Ruller Männerchor. Der Vorsitzende Otto Tepe bezeichnet ihn als absoluten Gewinn: „Wir sind wirklich froh, dass wir mit Jan Kampmeier einen dynamischen Dirigenten gefunden haben. Mit ihm ist ein neuer Ruck durch den Chor gegangen.“





Auch am MGV Rulle ist in den vergangenen Jahren der Mitgliederrückgang vor allem durch Tod und Krankheit nicht vorbeigegangen. Vier Sänger seien allein in den vergangenen anderthalb Jahren verstorben, sagt Tepe. Die Altersspanne reicht mittlerweile von 58 bis 87 Jahre und ist damit ähnlich hoch wie bei anderen Männerchören. Der 37-jährige Kampmeier fühlt sich dennoch pudelwohl: „Das ist wirklich eine gesellige und nette Truppe. Das macht mir auch als jungem Chorleiter Spaß.“ Überzeugt habe ihn von Anfang an das kirchliche Liedgut: „Ich bin froh, dass wir hier geistliche Lieder singen. Sie sind intensiver und haben eine andere Dimension und mehr Tiefe.“ Der MGV-Rulle-Vorsitzende nickt: „Man singt sie mit größerer Andacht.“



Geistliches Liedgut als Schwerpunkt

Geistliches Liedgut ist die Kernkompetenz des Chores, der 1871 auf Anregung des damaligen Ruller Pastors gegründet wurde. Ein Männergesangsverein müsste her, der kirchlichen Feierlichkeiten mit Liedbeiträgen einen festlichen Rahmen gibt, so die Idee des Geistlichen. Ein junger Lehrer nahm die Sache seinerzeit in die Hand und mit einer Gründungsfeier am Piusgarten im Ruller Bruch wurde der musikalische Bund besiegelt.

Noch heute wird Ende Mai mit einer Vorabendmesse rund um das Kreuz der ersten Stunde des Chores gedacht. Seitdem hat sich der MGV Rulle besonders mit geistlichem Liedgut auch über die Ortsgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Gleich drei Auftritte im Hohen Dom zu Osnabrück zählen wohl zu den Höhepunkten in der mittlerweile 147-jährigen Geschichte. „Das ist nicht vielen Chören vergönnt und war wirklich ein Erlebnis“, erinnert sich Tepe.

Breites Repertoire

Wer meint, die Cäcilia-Sänger können nur Kirchenlieder, der irrt. Auch Musicalsongs und Traditionelles für den Männerchor wie das Lied vom „Fuhrmann“ oder „Der lustige Müller“ gehören zum Repertoire. Das 19. Jahrhundert, das als das große Jahrhundert der Männerchöre gilt, biete einen reichhaltigen Fundus, erklärt Kampmeier, der auch gerne auf die Kompositionen von Franz Schubert zurückgreift. Ihm ist bewusst, dass es traditionell orientierte Chöre schwerer haben: „Aber ich kann nicht alles umstellen, dann habe ich einen anderen Chor. Man muss es einfach mal kennenlernen.“