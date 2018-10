Wallenhorst. Auf ein ereignisreiches Jahr blickte der Marketingverein „Wir für Wallenhorst“ (WfW) in seiner Mitgliederversammlung in dieser Woche zurück. Auch in den kommenden zwölf Monaten liegt mit der Fusion der vier Wallenhorster Gewerbevereine und der Gewerbeschau im Herbst 2019 ein strammes Programm vor den Aktiven. Weiterhin ein Ärgernis: Die fehlende Rechtssicherheit beim verkaufsoffenen Sonntag.

Bei allem juristischen Hick-Hack steht jedoch für den WfW-Vorsitzenden Hans-Jürgen Klumpe eines fest: „Solange keine Klarheit da ist, wollen wir kein Geld in die Hand nehmen, dass durch eine Verfügung am Freitag verbrannt wird.“ Diese schmerzliche Erfahrung hatte der Marketingverein im Frühjahr 2017 infolge der kurzfristigen Absage der geplanten verkaufsoffenen Sonntage machen müssen: 4000 Euro seien dabei über den Jordan gegangen, erinnerte Klumpe. Noch vor zwei Wochen wurde in Osnabrück der geplante Shopping-Sonntag auf eine Klage der Gewerkschaft Verdi durch das Verwaltungsgericht gestoppt. Für Klumpe unverständlich: Die Nachbargemeinde Bramsche blieb bislang verschont und konnte die Geschäfte wie geplant öffnen. Bürgermeister Otto Steinkamp gab zu, dass momentan mehr als eine „verdi-angriffsfreie“ Einbindung des verkaufsoffenen Sonntag in Veranstaltungen wie die Klib oder das Familienfest der Bürgerstiftung nur schwierig umsetzbar sei. Für ihn jetzt wichtig: „Dass man jetzt möglichst schnell eine klare Regelung für die Kommunen schafft, die Rechtssicherheit gibt und nicht über die Verwaltungsgerichte gehen muss.“









Vier Wallenhorster Gewerbevereine unter einem Dach

Weiter fortgeschritten ist indes der Zusammenschluss der Gewerbevereine der vier Ortsteile unter einem Dach. Auch Vereine, Verbände oder Einzelpersonen sollen zukünftig Mitglied werden können. „Das gibt uns eine gemeinschaftliche Stärke gegenüber Politik und Wirtschaft und eine bessere Sichtbarkeit“, erläuterte Klumpe das Ziel der Fusion. Die damit verbundene Satzungsänderung werde aktuell von einem Rechtsanwalt geprüft. Der Vorsitzende geht jedoch davon aus, dass das juristische Intermezzo reibungslos über die Bühne gehen wird. Geplant ist, die Geschicke des Vereins von einem Vorstand, besetzt mit einem und drei gleichberechtigten Vorsitzenden, lenken zu lassen .

Fünfte Gewerbeschau setzt Fokus auf die Region

Vorgestellt wurde außerdem das Konzept der fünften Gewerbeschau, die im kommenden Jahr vom 6. bis 8. September 2019 auf der grünen Wiese im Wallenhorster Zentrum stattfinden wird. Unter dem Motto „Die Region zu Gast in Wallenhorst“ wollen die Veranstalter den Focus wieder auf Regionalität setzen, erläuterte Sascha Bartsch. Seine Agentur organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Marketingverein. Nach dem Willen der Organisatoren sollen sich 80 bis 100 Dienstleister, Einzelhändler, Handwerker und mittelständische Unternehmen aus Wallenhorst und der angrenzenden Region aus den Bereichen Bauen, Wohnen, Garten, Gesundheit, Sport und Auto präsentieren. Bislang lägen den Veranstaltern Zusagen von 20 Anbietern vor, so Bartsch. Eine Rolle spielen wird auch das Thema Ausbildung und Beruf. Unter der Regie von Susanne Dirks-Sandmann, Marketingleiterin des Wallenhorster Unternehmens Purplan, und Personalberaterin Uta Schrader soll es ein Angebot auf die Frage nach zunehmend fehlenden Auszubildenden und Fachkräften geben. Auch wieder geplant: ein Budendorf, in dem sich Vereine und Verbände präsentieren können.

Erfolgreiche Veranstaltungen

Sehen lassen kann sich die Projektarbeit des Marketingsvereins. Die Weihnachtsmärkte in Hollage, Wallenhorst und Rulle etwa wurden und werden auch zukünftig unterstützt sowie die Aktion „Wallenhorster Weihnachtskeks“ erstmalig aufgelegt. Der Erlös der Spendenaktion ist dem terre des hommes – Charityprojekt „Wie weit willst du gehen?“ zugeflossen. Mit einem Besucherzuwachs ging im Juni das Bürgerdinner bereits zum zweiten Mal rund um die St. Josefkirche in Hollage über die Bühne. Über den Erlös von jeweils 500 Euro konnten sich jetzt die Hollager Messdiener und die Wallenhorster Bürgerstiftung freuen. Ihre Vertreter, die Gruppenleiter David Wessendorf und Pascal Hörnschemeyer, sowie Susanne Schlüter als zweite Vorsitzende, nahmen jetzt symbolisch die Spende für ihre Projekte entgegen.