Wallenhorst Großer Erfolg für das Ruller Haus: Das Kulturhaus ist eine von zehn Spielstätten des Internationalen Joseph Joachim Violinwettbewerbs. Das Konzert findet am Mittwoch, 24. Oktober, anlässlich des 14. Jahrestages des Ruller Hauses statt.

Das Besondere: Wie es sich für ein Geburtstagskonzert gehört, bleiben Interpreten und Programm bis Veranstaltungsbeginn eine Überraschung.

„Es ist eine Ehre für das Ruller Haus, eine von zehn Spielstätten dieser Konzertreihe zu sein“, erklärte Thomas Leuschner anlässlich der Auswahl des Kulturhauses durch die Stiftung Niedersachsen. Ausschlaggebend dafür sei neben dem Kapellensaal mit dem ausgezeichneten Flügel auch die ausgewachsene Qualität der Konzertreihe gewesen, so der Klassikforenleiter des Kulturhauses.

Nachwuchskünstlern fördern

Seit 1991 lädt die Landeskulturstiftung alle drei Jahre herausragende, junge Violinisten aus der ganzen Welt mit dem Ziel ein, die internationale Karriere von Nachwuchskünstlern zu fördern. Für den 10. Joseph Joachim Violinwettbewerb wurden 39 junge Violinisten aus insgesamt 16 Nationen ausgewählt, die sich in der Zeit vom 11. bis 27. Oktober in Hannover auf die Finale vorbereiten. Am 24. Oktober schwärmen schließlich 20 ausgewählte Teilnehmer aus der Landeshauptstadt in Orte im Land aus. Welche der Musiker kommen, entscheidet sich erst mit der Bekanntgabe der Finalisten. Im Gepäck haben sie jedoch auf jeden Fall wunderbare Musik und eine exzellente Begleitung am Klavier.

Höchstdotierte Violinwettbewerb weltweit

Zu den Teilnehmern des Wettbewerbs gehören zwölf Europäer, darunter vier Deutsche. Weitere Eingeladene stammen aus Japan, Korea, den USA, Kanada, Neuseeland, Australien und China. Die Stiftung Niedersachsen vergibt für diesen Wettbewerb insgesamt 140.000 Euro in Form von Preisgeldern an zwölf herausragende Teilnehmer und ist damit der höchstdotierte Violinwettbewerb weltweit. Joseph Joachim wirkte als Hof-Konzertmeister von 1852 bis 1867 und prägte das hannoversche Musikleben maßgeblich.

Das Festkonzert beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro (mit Wallenhorster Kulturcard und für Studierende 6 Euro). Schüler haben freien Eintritt. Eine Anmeldung wird empfohlen unter info@rullerhaus.de oder 05407/8137750 (AB). Die Karten sind bis eine halbe Stunde vor Beginn an der Abendkasse reserviert.