Wallenhorst/Bad Essen. Seit Anfang August ist der gemeinnützige Verein Rundherum aus Bad Essen mit seinem Beratungsangebot auch im Familienzentrum St. Stephanus in Hollage vertreten. Im Interview stellt Rundherum-Mitarbeiterin Alina Agischew die Arbeit des Vereins und seine Angebote vor.

Frau Agischew, bei Rundherum handelt es sich um einen Verein. Was war die Motivation zur Vereinsgründung?

Die Motivation der Gründung von Rundherum war, mit Fachkräften unterschiedlicher Qualifikationen, ein ganzheitliches Beratungsangebot zu schaffen: Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung sowie Paar- und Einzelberatung und auch Jugend- und Erziehungsberatung können angeboten werden. Es ist vom Land Niedersachsen gewünscht, dass Ratsuchende sich aus dem Angebot der unterschiedlichen Träger selber dasjenige aussuchen können, das ihrer persönlichen Ausrichtung entspricht. Zum Beispiel konfessionell gebunden oder einen Anbieter in freier Trägerschaft, je nach eigener Ausrichtung. Mit Rundherum wurde das Angebot erweitert. Uns liegt daran, in der Fläche gut erreichbare Angebote zu schaffen, deshalb jetzt auch unsere Sprechstunde in Hollage. Der Wallenhorster Gleichstellungsbeauftragten Kornelia Böert haben wir unser Angebot vorgestellt, welches sie für die Gemeinde sehr begrüßt hat. Die Räumlichkeiten im Familienzentrum St. Stephanus in Hollage passen sehr gut, unser Angebot ist aber nicht konfessionell gebunden. Es ist zudem unabhängig von Kommune, Land und Jugendhilfeträgern.

Wie viele Mitglieder hat der Verein und wie finanziert er seine Arbeit?

Unser Verein hat derzeit 16 Mitglieder. Die Finanzierung der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung von Rundherum wird über staatliche Förderung, Spenden und Mitgliederbeiträge abgedeckt. Bei Einzel- und Paarberatungen bitten wir die Ratsuchenden um eine sogenannte Aufwandsentschädigung. Ist eine finanzielle Gabe nicht möglich, finden wir eine Lösung, denn niemand soll, aus der finanziellen Not heraus, seine schwierigen Themen allein lösen müssen.

Arbeiten Sie auch mit Jugendämtern und Jugendhilfeeinrichtungen zusammen?

Wir unterstehen alle der Schweigepflicht. Diese einzuhalten ist Inhalt unserer Arbeit. Insofern wird der Kontakt von unserer Seite, zu Jugendämtern oder anderen Institutionen nur auf ausdrücklichen Wunsch der Ratsuchenden hergestellt, wobei die besagten Stellen durchaus die Betroffenen auf unsere Angebote aufmerksam machen.

Welche Angebote macht Rundherum, an welchen Standorten und mit wie vielen Mitarbeitern?

Wir haben insgesamt vier Mitarbeiterinnen in der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung und zwei Honorarkräfte, die bei Bedarf den Bereich der Erziehungsberatung und der Paar- und Einzelberatung abdecken. Rundherum ist mit der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung an vier Standorten vertreten. In Bad Essen-Hüsede ist unsere Hauptstelle. Wir haben in Georgsmarienhütte eine anerkannte Außenstelle, in Belm gibt es eine Sprechstunde und seit Anfang August sind wir auch in Wallenhorst-Hollage aktiv. Wir bieten eine Beratung für werdende Eltern und Eltern von Kindern von null bis drei Jahren – wir klären Fragen zur finanziellen Unterstützung und zu rechtlichen Fragen, bieten aber auch eine persönliche Beratung an. Zu uns kann jeder mit all seinen Fragen kommen – und das tatsächlich bis zum dritten Lebensjahr des Kindes, komplett kostenfrei.

Ein besonderer Bereich ist die Schwangerschaftskonfliktberatung. Sie ist ein Angebot, welches Schwangere – mit und ohne Partner – nutzen können, wenn ihre Entscheidung zur Weiterführung der Schwangerschaft noch ungeklärt ist. Diese Beratung führt zum Erhalt des Beratungsscheines, der dem Mediziner im Fall eines Schwangerschaftsabbruches vorgelegt werden muss.

Mit welchen Fragestellungen kommen die Betroffenen zu Ihnen?

Oft sind es ganz praktische Fragen zum Anspruch auf Babyerstausstattung, was vor allem auch bei Eltern von Zwillingen oder bei finanziellen Engpässen Thema ist. Über die Beratungsstelle ist es dann möglich, einen Antrag bei der Mutter und Kind Stiftung zu stellen. Elterngeld, Elternzeit, Teilzeitarbeit sind weitere Themen. Aber auch rechtliche Themen und persönliche Konflikte in Familie und Erziehung.

Wie sieht Ihre Hilfestellung aus?

Wir informieren über Leistungen und die jeweiligen Ansprüche darauf, helfen ganz konkret bei Antragstellungen. In persönlichen Fragen haben wir den oft hilfreichen Blick von außen und natürlich fundierte pädagogische Kenntnisse. Ich habe in Hollage immer dienstags von 11 bis 16 Uhr Sprechzeit, bitte aber um eine telefonische Terminvereinbarung unter 05472/949924, weil ich an dem Tag auch oft in den örtlichen Einrichtungen unterwegs bin, um unser Angebot vorzustellen.

Was qualifiziert Sie bzw. können Hebammen oder die örtlichen Gleichstellungsbeauftragten das nicht leisten?

Selbstverständlich qualifizieren uns in erster Linie unsere Ausbildungen, wie Sozialpädagogin, Sozialarbeiter, Erzieherin, Sexualpädagogin oder Erziehungswissenschaftlerin, und die damit erworbenen unterschiedlichen Kompetenzen. Wir arbeiten im Team zusammen und entwickeln manchmal auch gemeinsam Lösungen. Ich selbst bin Erziehungswissenschaftlerin und Systemischer Coach. Das heißt, dass ich gezielt lösungsorientiert arbeite. Dem liegt ein Menschenbild zugrunde, das davon ausgeht, dass jeder Experte seines Lebens ist. Ich schaffe die Prozessbegleitung und helfe dem Ratsuchenden, seine eigene angemessene Lösung zu finden. Das kommt mir in der Erziehungs- und in der Paarberatung zugute.

Die Gleichstellungsbeauftragten verfügen über ein Netzwerk und verweisen Ratsuchende an die geeigneten Angebote, wie etwa an uns. Mit den Hebammen verhält es sich ähnlich. Oft kommt ihnen im Geburtsvorbereitungskurs zu Ohren, dass jemand beispielsweise finanzielle Unterstützung benötigt, etwa wenn es um die Babyerstausstattung geht. Dann können sie an uns verweisen und wir können bei der Antragstellung behilflich sein.