Wallenhorst. Ein Knigge-Kurs ist fester Bestandteil der jährlichen Berufsorientierungswoche an der Wallenhorster Alexanderschule. Anfang November findet der Kurs mit anschließendem Wettbewerb bereits zum zehnten Mal statt. Für Organisatoren und Förderer ein Anlass zum Rückblick.

„Wir haben uns gefragt, wie wir den Schülern ein Rüstzeug nicht nur für einen guten Start ins Arbeitsleben, sondern auch für ihr Leben an die Hand geben können“, erinnert sich Birte Loddecke an die Geburtsstunde des Knigge-Kurses. Die Schulsozialpädagogin hat seinerzeit gemeinsam mit Alexanderschullehrerin Bettina Bunkenburg die Schulung rund um Tischmanieren, der Situation angemessene Kommunikation und korrekte Kleidung aus der Taufe gehoben.

Erst drei Tage, dann drei Gänge

Wichtig ist dem Duo: „Es geht nicht nur um die Vermittlung von Tischmanieren, sondern auch um die Regeln für ein gutes gesellschaftliches Miteinander.“ Mit der Osnabrücker Etikette-Trainierin Tanja Pfad entwickelten sie ein Format, das aus einem dreitägigen Kurs mit anschließendem Drei-Gänge-Menü besteht. In Rollenspielen werden in der Hofstelle Duling zunächst Gespräche bei Tisch oder die korrekte Begrüßung geübt sowie die passende Kleidung für ein Vorstellungsgespräch getestet, bevor die Teilnehmer im Restaurant Alte Küsterei unter den Augen einer Jury zeigen müssen, was sie gelernt haben. Den drei Bestplatzierten winken als Gewinne Bekleidungsgutscheine.

Das Alexanderschulteam legt darauf Wert, dass die Acht- bis Zehntklässler nicht nur ein auswendig gelerntes Regelwerk abspulen: „Sie sollen ein Feingefühl entwickeln, wie man sich in beruflichen Situationen verhalten sollte“, sagt Bunkenburg.

"So schlimm ist das gar nicht"

Rund 125 Alexanderschüler haben in den vergangenen Jahren an dem Kurs teilgenommen. Ihre Reaktion auf die Einheiten rund um die richtige Verwendung von Besteck und Serviette ist auch für die Organisatoren mitunter eine Überraschung gewesen: „Viele stellen fest: So schlimm ist das gar nicht, wenn ich mich ein bisschen mit den Spielregeln auskenne“, berichtet Bunkenburg. Schulleiter Arne Willms hat vor allem die Abschlussveranstaltung Aha-Erlebnisse beschert: „Im Anzug und Kostüm sind die Schüler ganz andere Menschen und nehmen das nicht als Belastung wahr.“ Im Gegenteil: Immer wieder habe er gehört, wie sich Schüler für das neue, gepflegte Erscheinungsbild Komplimente machten. Wenn der Kurs letztlich auch nur drei Tage dauert, bei einigen Teilnehmern zeige der Kurs auch nach der Schulzeit noch seine Wirkung, sagt Loddecke. „Das hat mir in der Ausbildung ganz viel gebracht, dass ich weiß, wie es geht“, hätten Ehemalige betont.

Von Beginn an konnte die Alexanderschule auf ein großes Netz an Partnern zählen: „Ohne sie wäre das Projekt gar nicht möglich“, betont Loddecke. Dazu zählen neben den Küsterei-Betreibern Christa und Norbert Stubenreich, die kostenlos das Menü inklusive Gruß aus der Küche und Brotteller reichen, der Förderverein der Alexanderschule und die Juroren bestehend aus Vertretern der Eltern- und Wallenhorster Unternehmerschaft auch die Gemeinde Wallenhorst. Bürgermeister Otto Steinkamp stellt fest, dass der Knigge-Kurs nicht nur für die Schüler, sondern auch Personalchefs einen Wert habe: Wenn Lebensläufe und Zeugnisse der Bewerber vergleichbar sind, könnten Umgangsformen und äußere Erscheinung „der entscheidende Faktor“ sein.

Kein Fördergeld mehr

Nicht mehr zählen kann die Alexanderschule seit einigen Jahren auf Fördergeld des Landkreises. Damit fehlen Mittel für professionelle Unterstützung etwa durch Etikette-Trainer. Loddecke und Bunkenburg führen die Schulung seitdem in Eigenregie durch. Um Veränderungen in der Kniggewelt mitzubekommen, nehmen sie regelmäßig an Fortbildungen teil und haben dabei erfahren: Bei Begrüßungen in der Berufswelt ist mittlerweile der sogenannte Ranghöhere und nicht wie bislang die anwesende Dame zuerst zu begrüßen