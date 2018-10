Wallenhorst. Das Gartenforum des Ruller Hauses hat auch dieses Jahr wieder den Pilz Workshop mit Ralf Florian organisiert. Die Weidenkörbchen der 21 Sammler blieben jedoch auch nach mehreren Stunden des Suchens weitestgehend leer.

Bunt gefärbte Blätter rechts und links des Wegrandes, zwischendurch lugt schon einmal eine Kröte zwischen dem Laub hervor und erregt die Aufmerksamkeit der kleinen Gruppe, die mit Körbchen und Messer ausgerüstet am „Hundhügel“ durch den Wald stampft. Mit dabei ist Pilz-Sachverständiger Ralf Florian, der den interessierten Sammlern im Rahmen eines Workshops die hiesigen Sorten erklären will.

Weit und breit kein Pilz zu sehen

Die Gruppe läuft tiefer in den Wald, sucht mit Stöcken abseits des Weges unter Laub, schiebt mit den Händen vorsichtig Ranken und Gräser zur Seite. Und plötzlich ertönt die Hupe: das Signal, dass ein Fund gemacht wurde. Florian hält einen leuchtend-roten Fliegenpilz in den Händen, der zum Verzehr jedoch nicht geeignet ist.

Die Gruppe sucht weiter, findet Weichritterlinge, Pfeffer-Röhrlinge und den gelbfarbenen Täufling. Pilzsucher Michael Wellmann (65) ist zum ersten Mal bei der Exkursion dabei und probiert wie vom Experten geheißen die Funde. „Sehr pfeffrig“ und „rettichartig schmeckend“ ist das Fazit der Mutigen, die nach kurzem Kauen und Schmecken der rohen Pilze diese auch gleich wieder ausspucken.

Giftige Funde

Knapp 30 Arten unterschiedlicher Pilze entdecken die Sammler, darunter den ungenießbaren Schwefelritterling und Kahlen Krempling. Letzterer ist laut Florian tödlich. „Das Gift reichert sich im Körper an. Symptome treten erst sehr viel später auf und fälschlicherweise galt der Krempling früher lange Zeit für essbar“, klärt er auf und weist darauf hin, dass bei der Bestimmung die Summe der Merkmale entscheidend ist.

Bevor die Gruppe in den Wald marschierte, war eine theoretische Einführung in das Reich der Pilze vorausgegangen. Neben Ernährung und Fortpflanzung der Pilze gab es zahlreiche Tipps. „Ausdrehen oder abschneiden ist völlig egal“, so der Sachverständige. Allerdings sollten ganz junge oder alte Pilze beim Sammeln tabu sein, denn die typischen Merkmale sind entweder noch nicht gebildet oder durch das Alter verändert. Auch auf Arten, die aus einer „Volva“ wachsen, sollte verzichtet werden. „Bei Röhrlingen mit einem hellen Hut müssen sofort die Alarmglocken schrillen; bei braunem Hut und gelben Röhren ist dagegen alles gut“, weist Florian weiter auf die Unterschiede hin. Der Geruch hilft oft bei der Charakterisierung, so auch bei den circa 100 Champignonarten. „Gilben sie nach dem Anschnitt und riechen sie nicht nach Anis, den Pilz unbedingt meiden“.





Rare Ausbeute an Speisepilzen

Die Sammler finden im Verlauf des Nachmittags durchaus den ein oder anderen Speisepilz. Allerdings ist die Ausbeute nicht so üppig wie die Jahre davor und so manches Körbchen bleibt leer.

Anzeige Anzeige

Nicht mehr als 180 Gramm die Woche

Die Organisatoren ahnten wohl die geringe Ausbeute : mit einem großen Korb Champignons, Zwiebeln, Speck und den gesammelten und geputzten Funden wurde zum Abschluss eine schmackhafte Pilzsauce zubereitet und mit Pasta serviert. Auf die Frage einer Sammlerin nach der radioaktiven Belastung antwortet Florian, dass diese im Osnabrücker Raum nur mittelmäßig sei. Pilze seien aber nur dann gesund, wenn sie in geringem Maße verzehrt werden. Er empfiehlt maximal 180 Gramm die Woche.