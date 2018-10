Wallenhorst. Rund 2000 Luftballons ließen Wallenhorster Kinder zum Auftakt der diesjährigen Ortskirmes, kurz Klib, in die Luft steigen. 158 kamen zurück. Aus den Rückläufern wurden insgesamt 18 Gewinner per Losentscheid ermittelt. Sie erhielten jetzt die Preise der Gemeinde, der Wallenhorster Hanse und des Hollager Marktes im Ratssitzungssaal.

Dort bot sich ein ungewohnter Anblick: Nicht Akten und Sitzungsunterlagen waren auf den Tischen verteilt, sondern Playmobil-Packungen, Bastelsets und ein Müllfahrzeug im Miniaturformat. Die Gemeinde hatte erstmalig die bislang mit einer Kaffeetafel verbundene Preisverleihung nicht in der Hofstelle Duling stattfinden lassen. „Das ist vor allem der Ungeduld der Kinder geschuldet“, meinte Bürgermeister Otto Steinkamp: Wenn eine Veranstaltung über 45 Minuten dauere, werde es doch schnell mal unruhig. So konnten er und Ingrid Vornholt als Vertreterin der Wallenhorster Hanse schnell zur Tat schreiten und die bunten Pakete an die Gewinnerkinder übergeben.









Leonie Meisterheide (10) durfte sich über den ersten Preis der Gemeinde, einen Gutschein über ein neues Fahrrad, freuen. An die Farbe des Ballons, der ihr zum neuen Drahtesel verholfen hatte, konnte sie sich jedoch nicht mehr erinnern. Denn aufgrund widriger Wetterbedingungen hatte sich ihre Familie behelfen müssen: „Wir haben mehrere Luftballons aneinander gebunden, weil die nicht fliegen wollten“, berichtete ihre Mutter Sonja Mesterheide. Ein aufkommendes Unwetter verbunden mit dunklen Wolken und hohem Luftdruck hatte Veranstaltern und Teilnehmern nicht nur den Start verhagelt, sondern auch längere Flugreisen der mit Helium gefüllten Ballons im Keim erstickt: „Das Wetter war so schlecht, dass die nicht weit geflogen sind“, erklärte Dirk Detmer, Marktmeister der Gemeinde. Lediglich aus Neuenkirchen/Vörden, Bramsche oder Georgsmarienhütte seien Karten zurückgekommen. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren waren die bunten Flugkörper mitunter bis nach Erfurt geflogen. In diesem Jahr hatte es auch der Gewinnerballon lediglich bis nach Lechtingen geschafft.

Seit einigen Jahren entscheidet jedoch nicht mehr die zurückgelegte Entfernung des Ballons, sondern das Losverfahren, wer die Preise aus der Hand von Bürgermeister Otto Steinkamp in Empfang nehmen darf: Fünf Sachpreise spendet alljährlich der Hollager Markt, zehn weitere die Wallenhorster Hanse, die drei Hauptpreise werden von der Gemeinde vergeben.