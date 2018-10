Wallenhorst. Während die Hausbesitzer am Wellmanns Hügel den sonnigen Herbst genießen, wird im Neubaugebiet direkt neben, am Witthügel, ordentlich Erde bewegt.

Baukräne versperren den Blick auf den Hollager Berg und wer durch die Straßen schlendert muss sich hier und da auf matschige Schuhe einstellen. Das Neubaugebiet am Witthügel ist das jüngste Bauprojekt in der Gemeinde Wallenhorst und das letzte, welches Uwe Förster, Mitarbeiter der Gemeinde Wallenhorst, betreut hat, bevor er im Sommer in den Ruhestand ging. 49 Bauplätze auf denen 43 Ein- und Zweifamilienhäuser gebaut werden können und sechs Grundstücke für Mehrfamilienhäuser bietet das ehemalige Ackerland. Die Grundstücke sind 600 bis 700 Quadratmeter groß - vereinzelt etwas größer oder auch kleiner. Gute 800 Quadratmeter messen die Bauplätze der Mehrfamilienhäuser. "Wir haben uns in diesem Wohngebiet ganz bewusst für eine gemischte Bebauung entschieden, denn dadurch erhoffen wir uns eine gute Durchmischung der Struktur", erklärt Bürgermeister Otto Steinkamp.

Fühlen sich am Witthügel richtig wohl: Tajana Raffelt und Timo Wischmeier-Raffelt mit ihrem Sohn Milan. Foto. Jessica von den Benken



Schöne Umgebung



Nachdem vor gut vier Jahren das Neubaugebiet am Wellmanns Hügel reißenden Absatz fand, lag es eigentlich auf der Hand, das Baugebiet zu erweitern. "Wir sind echt glücklich, dass wir am Witthügel einen Bauplatz bekommen haben und waren einer der Ersten, die mit dem Bauen beginnen konnten", sagt Timo Wischmeier-Raffelt. Gemeinsam mit seiner Frau Tajana Raffelt und seinem Sohn Milan ist er einer Derjenigen, die schon im Neubaugebiet wohnen. Ende Juni sei er mit seiner Familie ins Eigenheim gezogen und genieße es seitdem jeden Tag. Gerne verbringe er Zeit auf dem Spielplatz im benachbarten Baugebiet Wellmanns Hügel. "Wie es aussieht bekommen wir keinen eigenen Spielplatz, aber der Weg ins andere Wohngebiet ist nicht weit." Bevor das Ehepaar nach Hollage-Ost gezogen ist, wohnte der gebürtige Wallenhorster mit seiner aus Osnabrück stammenden Frau in Lechtingen. Für beide sei klar gewesen, dass sie in der Gemeinde wohnen bleiben wollten. Dem Paar gefalle besonders die schöne Umgebung und die Nähe zum Wallenhorster Zentrum. "Mein Weg zur Arbeit ist für mich von hier aus auch optimal", sagt Wischmeier-Raffelt, der Berufsfeuerwehrmann in Osnabrück ist. Auch seine Frau Tajana ist glücklich. "Wir haben unsere Familien in der Nähe und die Anbindungen in alle Richtungen sind gut."





Über die Warteliste nachgerutscht

Matthias Loch und sein Frau Hilke wohnen derzeit noch in Hollage-Brockhausen zur Miete. Im kommenden Frühjahr wollen sie in ihr Eigenheim am Witthügel ziehen. "Das wir hier einen Bauplatz bekommen haben, freut uns sehr", sagt Matthias Loch. Gute zwei Jahre sei das Paar bei der Gemeinde eingeschrieben gewesen und habe auf einen Bauplatz gewartet. Am Witthügel klappte es für die Beiden dann auch erst im zweiten Anlauf. "Zuerst haben wir eine Absage bekommen und sind dann über die Warteliste nachgerutscht", sagt Hilke Loch. Am 6. Juni habe dass Paar mit dem Bau begonnen und es laufe bisher alles prima. Besonders glücklich sind Lochs über die gute Nachbarschaft im Baugebiet. "Das passt hier echt gut." Auch die Nähe zu ihrem Arbeitgeber Purplan im Ort, die gute Verkehrsanbindung nach Osnabrück und der nahegelegene Kindergarten sowie die Grundschule sind für das Paar wesentliche Vorteile, die dieses Baugebiet mit sich bringt.

