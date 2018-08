Klimaschutzmanager Stefan Sprenger (Mitte) hofft beim „Stadtradeln“ auf ähnlich rege Teilnahme wie bei der Aktion im vergangenen Jahr. Foto: André Thöle/Gemeinde Wallenhorst

pm/stek Wallenhorst. Für drei Wochen das Auto stehen lassen und stattdessen aufs Fahrrad umsatteln: Das ist das Ziel beim Stadtradeln. In Wallenhorst geht die Aktion in diesem Jahr bereits in die dritte Runde.