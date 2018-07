In Wallenhorst ist am Freitagnachmittag das Unterholz in einem Wald in Brand geraten. Der Feuerwehr wurde ein großer Waldbrand gemeldet – als ein solcher erwies er sich nicht. Foto: NWM-TV

Wallenhorst. In Wallenhorst ist am Freitagnachmittag das Unterholz in einem Wald in Brand geraten. Der Feuerwehr wurde ein großer Waldbrand gemeldet – als ein solcher erwies er sich nicht.