Die Erich-Käsnter-Schule ist bislang die einzige Schule im Landkreis, die sich an dem Projekt „Seniorpartner in School“ beteiligt. Foto: Thomas Remme

Wallenhorst. Ob persönliche Probleme oder Konflikte mit den Mitschülern: Die Schule wird immer mehr zu einem Ort, an dem das Lernen in den Hintergrund tritt. Um dem entgegenzuwirken, beteiligt sich die Hollager Erich-Kästner-Schule an dem Projekt „Seniorpartner in School“.