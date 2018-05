Wallenhorst. In das Projekt Radwegbau zwischen Hollage und Halen kommt Bewegung: Auf einem 700 Meter langen Teilstück entlang der L 109 ist mit Vermessungsarbeiten begonnen worden.

„Das ist der erste Schritt, das konstruktiv etwas passiert. Bislang hat die Gemeinde erklärt, dass sie will. Jetzt folgen tatsächlich Taten“, erklärte Volker Holtmeyer, zweiter Vorsitzender des Vereins „Bürgerradweg Hollage – Halen“, zum Start der planerischen Vorarbeiten, die den Radwegaktivisten ihr Ziel, die L 109 zwischen dem niedersächschen Wallenhorster Ortsteil Hollage und dem Lotter Ortsteil Halen in NRW für Pendler und Freizeitradfahrer sicherer und attraktiver zu machen, ein Stück näher bringen könnte.

In den Blick genommen wird zunächst ein 700 Meter langer Teilabschnitt, der sich von der Kreuzung Hermannstraße/Dörnter Weg bis zur hinter der Hase gelegenen Landesgrenze erstreckt. „Wir werden die Straßenfläche und -ränder auf beiden Seiten aufnehmen, um dann den günstigsten Verlauf für einen Radweg zu ermitteln“, erläuterte Ingenieur Thomas Rakel vom beauftragten Planungsbüro Hamm (pbh) in Osnabrück. Er führt die Vermessungsarbeiten in enger Zusammenarbeit mit dem Kreis Steinfurt durch, der auf nordrhein-westfälischer Seite ebenfalls in die Planungen eingestiegen ist.

Auf den Ergebnissen setzt die weitere Planung auf, die sich gerade in diesem Abschnitt der L109 nicht einfach gestaltet: Fünf Brücken, die über Stichkanal, Hase und Bäche führen, müssen auf der ohnehin engen Landesstraße überwunden werden. Während über Letztere der Anbau von Fahrradbrücken geplant sei, sei das bei der Brücke über den Stichkanal nicht möglich: „Die Spannbreite der Brücke ist zu groß. Eine Radwegbrücke würde nicht funktionieren“, erläuterte Verkehrsplaner Rakel. Ziel müsse es daher sein, eine durchgängige und sichere Führung der Radfahrer über die Brücke zu erreichen.

Ebenfalls im Blick der Planer und der beteiligten Gemeinden: Die durch eine Radwegstrecke betroffenen Grundstückseigentümer. Erste „lose Gespräche“ seien dazu bereits geführt, erklärte der Wallenhorster Bürgermeister Otto Steinkamp. Über die Ergebnisse möchte er jedoch zunächst Stillschweigen bewahren. 100.000 Euro sind im Haushalt der Gemeinde für die Planung eines Radwegs eingestellt - unzuständigkeitshalber, denn für die Radwegplanung entlang der Landesstraße 109 ist eigentlich das Land Niedersachsen zuständig. Mit Blick auf positive Signale, die von einem Gespräch mit dem damaligen niedersächsischen Wirtschaftsminister Olaf Lies im Mai 2016 ausgegangen seien, treibt Wallenhorst in Abstimmung mit der Gemeinde Lotte die Planung gleichwohl in Eigenregie voran. „Die Rahmenbedingungen sind günstig. Wir haben jetzt den Fuß dort reinbekommen, wo wir ihn sonst nicht reinbekommen hätten“, stellte Steinkamp fest. Die Vermessung des Teilstücks habe vor allem eine „Preisschild“-Funktion: „Es geht darum einen möglichst geringen Betrag zu ermitteln, um im Ranking weit nach oben zu kommen.“ Was soviel heißt wie: Schaut her, so teuer wird es gar nicht. Die Konzentration auf den Teilabschnitt bedeute nicht, versicherte der Wallenhorster Gemeindechef, dass man den restlichen Abschnitt aus den Augen verlieren werde.

Verkehrsplaner Rakel geht davon aus, dass die Planungen im Herbst dieses Jahres soweit abgeschlossen sind, dass den Gemeinden Lotte und Wallenhorst Radweg-Varianten vorgestellt werden können. „Wenn wir dann ein Preisvolumen haben, werden wir wieder auf das Land zugehen und Gespräche führen“, erläuterte Steinkamp den weiteren Verlauf.