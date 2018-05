Zweites Wallenhorster Bürgerdinner am 22. Juni an der Josefskirche MEC öffnen

Erfolgreiche Premiere: 150 Wallenhorster nahmen am ersten Bürgerdinner 2017 teil. Archivfoto: Claudia Sarrazin

Wallenhorst. Gemeinsam laden der Marketingverein „Wir für Wallenhorst“, die Bürgerstiftung Wallenhorst und die Messdiener Hollage kurz vor den Sommerferien wieder zum Schlemmen unter freiem Himmel ein. Das zweite Wallenhorster Bürgerdinner findet am Freitag, 22. Juni, auf dem Platz an der Josefskirche in Hollage statt.