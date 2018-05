Wallenhorst. Die SPD/FDP-Gruppe im Gemeinderat hat beantragt, analog den Bemühungen in Osnabrück ein „plastiktütenfreies Wallenhorst“ auf den Weg zu bringen. Die Sprecher aller Fraktionen im Ausschuss für Umwelt, Energie, Klimaschutz und digitale Entwicklung begrüßten die Initiative, machten aber auch deutlich, dass auf dem Verordnungswege nichts zu erreichen sei, sondern nur über Gespräche mit dem Einzelhandel.

Der SPD/FDP-Antrag nimmt Bezug auf die bekannten Zahlen, nach denen pro Jahr in Deutschlands Supermärkten 6,1 Milliarden Plastiktüten und 3,1 Milliarden kleiner Plastikbeutel für Obst und Gemüse verbraucht werden. Eine weitere Umweltbelastung liege in der häufigen Verwendung von „To-Go“ Kaffeebechern, von denen pro Jahr drei Milliarden Stück im Müll oder schlimmstenfalls in der Natur landen.

Mehrwegprojekte für Kaffeebecher

Wallenhorst möge doch bitte seinen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll leisten, so der Antrag, und gemeinsam mit dem Einzelhandel nach Wegen suchen, wie der Verbrauch von Plastiktüten an der Kasse oder im Obst- und Gemüsebereich reduziert werden kann. Gleichzeitig bitten SPD und FDP die Verwaltung, mit den hiesigen Bäckern zu erörtern, ob etwa durch eine Rabattgewährung beim Befüllen eigener Kaffeebecher oder die Teilnahme an Mehrwegprojekten Müll reduziert werden kann. Ziel sei es, im Dialog mit den Einzelhändlern und der Einbindung von Schulen, Kindergärten, Vereinen und Verbänden ein anderes Bewusstsein bei der Verwendung von Tüten und Kaffeebechern zu erreichen, ohne Anbieter oder Konsumenten zu bevormunden.

(Weiterlesen: Plastikstrudel im Pazifik viermal so groß wie Deutschland)

Bestandteil des Klimaschutzprojekts

Die Verwaltung betont in ihrer Stellungnahme, dass die Gemeinde dabei in der Tat von der Mitwirkungsbereitschaft der Händler abhängig sei, wobei vermutlich mit den lokalen, inhabergeführten Geschäften eher Verabredungen zu erreichen seien als mit Filialisten. Zuvor sei eine aktuelle Bestandsaufnahme durchzuführen. Zwecks Übernahme von Erfahrungen habe man bereits Kontakt mit der Stadt Osnabrück aufgenommen, wo allerdings die Initiative „von unten“ kam, von Schülern der Ursulaschule. Die Stadt unterstützt die Schüler beispielsweise bei Antragsstellungen und der Öffentlichkeitsarbeit. Die Gemeinde Wallenhorst will nun in den kommenden Monaten abklären, wie eine Umsetzung eines solchen Projektes auf kommunaler Ebene aussehen kann. Auf jeden Fall ist das Thema auch Bestandteil des Klimaschutzprojektes, das seit September 2016 in den Schulen und Kindergärten umgesetzt wird.

Verpackungssparende Maßnahmen

Klimaschutzmanager Stefan Sprenger berichtete von einem Projekt der Katharinaschule, wo die Kinder eine Woche lang sämtliche Verpackungsabfälle gesammelt, gereinigt und in einem Schaukasten ausgestellt hätten. Den Eltern sollte auf diese Weise vor Augen geführt werden, was sie ihren Kindern alles so mitgeben. Markus Broxtermann (SPD) sagte, dass er im Gespräch bei vielen Einzelhändlern auf Verständnis gestoßen sei. Sie würden zunehmend erkennen, dass verpackungssparende Maßnahmen sich günstig auf ihre Reputation auswirkten.