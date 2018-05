Wallenhorst. 66 Model-Segelflieger aus ganz Deutschland trafen sich am Wochenende auf dem Flugfeld des Osnabrücker Modellsport-Clubs DO-X bei Hollage zur Deutschen Meisterschaft in der Klasse Elektro-Segelflug F5J. Sebastian Feigl aus Bayern wurde zum Meister der Lüfte gekürt.

Wie ein Vogel auf den Lüften gleiten, das wollten die Piloten bei der deutschen Meisterschaft im Elektro-Segelflug, die an diesem Wochenende auf dem Flugfeld des Osnabrücker Modellsport-Clubs DO-X in der Barlage bei Hollage ausgetragen wurde. In mehreren Runden am Samstag und Sonntag setzte sich Sebastian Feigl aus Bayern im Starterfeld mit 66 Teilnehmern aus ganz Deutschland durch. Der Ablauf war in jeder der Runden der gleiche: Nach einer kurzen Vorbereitungszeit warfen die Helfer auf das Signal der Startuhr hin die Segler in die Luft und der Pilot an der Fernsteuerung übernahm die Kontrolle. In Hollage wurde in der internationalen Klasse F5J geflogen. Das Besondere der Klasse ist eben der kleine Elektromotor, der die fragilen Gleiter in die Höhe bringt.

Ausschalthöhe gemessen

Und schon hier beginnen die technischen Schwierigkeiten, die die Piloten zu meistern haben. Für jeden Höhenmeter, den sie mit Motorunterstützung überwinden, gibt es einen halben Punkt Abzug. Die Ausschalthöhe wird dabei durch einen kleinen Höhenmesser an Bord gemessen und nach dem Flug ausgelesen. „Die Motoren leisten durchaus kurzfristig 500 bis 600 Watt“, meint Knut Bündgen, DMFV Sportreferent F5J, der die Meisterschaft für den Verband überwachte. „Die fragilen Maschinen haben eine ganze Menge High-Tech an Bord.“ Spätestens nach 30 Sekunden ist der Motor allerdings definitiv aus. So verlangt es das Reglement.

Zehnminütige Flugzeit

Von diesem Moment an gilt es, die zehnminütige Flugzeit möglichst perfekt auszufüllen. Auf den Thermiken kreisten die kleinen Segelflieger nach oben – ganz genau wie ihre großen Vorbilder. Wenn die zehn Minuten um sind müssen die kleinen Flugzeuge noch gelandet werden. Dafür standen den Fliegern die gerade einmal gut zehn Meter langen Landelinien zur Verfügung. Wer hier die Punktlandung schaffte, bekam weitere 50 Landepunkte.

Aufsteigende Luftmassen

„Beim Flug ist vor allem die Thermik wichtig“, erklärte Bündgen die Schwierigkeit. Auf den aufsteigenden Luftmassen versuchten die Piloten, in die Höhe zu fliegen. Die Suche danach ist nicht unbedingt einfach. Wo genau die Luftpolster sind wissen die Flieger immer erst, wenn die Flugzeuge in der Luft sind. Auf eine App oder technische Hilfsmittel können sich die Piloten allerdings nicht verlassen. „Wir müssen auf die Natur achten. Schwalben und andere Vögel sind die besten Anhaltspunkte“, erklärte Bündgen die Techniken der Könner. Gerade wenn Starter nur wenige Höhenmeter mit dem Antrieb gestiegen waren, mussten sie die Luftsäulen finden, sonst war der Flug allzu schnell vorbei und die Runde das Streichergebnis.

Die Luft „lesen

Die Luft immer so zu „lesen“, wie es die Model-Segelflieger ausdrücken, erfordert Übung. Die meisten der 66 Starter bei der Deutschen Meisterschaft haben bereits sehr früh angefangen. „Es gibt Kinder, die schon mit fünf oder sechs Jahren an den Reglern stehen“, so Bündgen. Viele junge Flieger kommen dabei über ihre Eltern zum Modellflug, berichtete Thorsten Meins vom Osnabrücker Modellsport-Clubs DO-X.

Die Flieger bei der Deutschen Meisterschaft waren zum größten Teil Spezialanfertigungen. Carbon wie bei Rennwagen ist nicht nur leicht, sondern gleichzeitig auch stabil. Die Preise für ein solches Flugzeug gehen schnell in den Bereich von 2500 bis 3000 Euro und die meisten Starter hatten verschiedene Modelle dabei, um sich an wechselnde Windbedingungen anpassen zu können. „Einsteigerflieger sind aber schon ab 250 Euro zu bekommen“, sagt Meins. Diese kämen auch weitgehend vormontiert müssten auch nicht mehr aufwendig zusammengebaut werden.