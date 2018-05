Wallenhorst. Um der Gefahr durch sogenannte Eltern-Taxis Herr zu werden, will die Katharinaschule in Wallenhorst nach den Sommerferien einen „Walking Bus“ ins Leben rufen.

„Wir wollen die Gefahren durch die Elterntaxis vor den Schulen minimieren und die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler im Straßenverkehr fördern“, wird Lehrerin Nadin Kohlbrecher in einer Mitteilung der Schule zitiert. Kohlbrecher hat mit ihrer Energie-AG sowie Wallenhorsts Klimaschutzmanager Stefan Sprenger das Projekt initiiert. In einer schulinternen Umfrage wurde dazu die Verkehrsmittelwahl aller Schülerinnen und Schüler erfragt. Das Ergebnis: Gut ein Drittel der Schülerinnen und Schüler der Katharinaschule werden morgens mit dem Auto zur Schule gebracht.

Um dieses Verkaufsaufkommen zu verringern, werden nun Schulwegbegleiter gesucht, die die Kinder in einem Walking Bus – einem laufenden Bus – morgens zu Fuß zur Schule begleiten. Wie bei einem Linienbus gibt es verschiedene Haltestellen, die zu festgelegten Zeiten angelaufen werden. So kommen die Schüler gemeinsam sicher zur Schule.

Zehn Ehrenamtliche

Für das Projekt suchen Kohlbrecher und Sprenger nun Ehrenamtliche, die einmal in der Woche an einem festgelegten Tag die Schüler zur Schule begleiten. „Jeder Bus muss von mindestens zwei Ehrenamtlichen begleitet werden“, macht Sprenger die Voraussetzung für den Start eines Walking Busses deutlich. „Deshalb suchen wir engagierte Wallenhorster, die bereits frühmorgens gern an der frischen Luft sind und uns unterstützen möchten.“ Damit der Walking Bus an jedem Tag in der Woche starten kann, müssen also mindestens zehn Ehrenamtliche gefunden werden.

Kinder konzentrierter

Neben dem Klimaschutzgedanken fördert ein „Walking Bus“ nach Ansicht der Schule auch die Gesundheit. Die Konzentration der Kinder im Unterricht steige, wenn sie sich zuvor an der frischen Luft bewegt haben. „Im Walking Bus können sich die Kinder bereits über das Erlebte vom gestrigen Tag austauschen“, ergänzt Stefan Nawrath. Der Schulleiter der Katharinaschule würde sich ebenfalls sehr freuen, wenn nach den Sommerferien der Walking Bus starten könnte. Der Schulweg mache deutlich mehr Spaß, wenn man ihn gemeinsam mit Freunden zurücklegt und nicht allein von Mama oder Papa gebracht wird, auch wenn die Schule direkt auf dem Arbeitsweg liegt.

Vorbild Osnabrück-Voxtrup

In zahlreichen Städten und Gemeinden gibt es bereits einen Walking Bus. In Osnabrück ist die Grundschule in Voxtrup Vorreiter. Seit mehr als zehn Jahren begleiten dort inzwischen über 35 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Kinder morgens sicher zur Schule. Das Angebot wird so gut angenommen, dass mittlerweile fünf Linien existieren. „Natürlich ist das für uns ein motivierendes Beispiel und ein tolles Vorbild. Wir würden uns aber schon sehr freuen, wenn wir so viele Ehrenamtliche begeistern können, dass wir überhaupt mit einem Walking Bus starten können“, macht Sprenger das Ziel für Wallenhorst deutlich. „Wenn dieser gut angenommen wird, ist eine Ausweitung auf weitere Linien und Schulen natürlich denkbar.“

Alle, die den Walking Bus unterstützen und die Kinder morgens zur Schule begleiten möchten, können sich ab sofort bei Stefan Sprenger unter Telefon 05407/888-740 oder per E-Mail an stefan.sprenger@wallenhorst.de melden.