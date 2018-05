Wallenhorst. Der gemeinsame Breitbandausbau des Landkreises Osnabrück mit den kreisangehörigen Kommunen steht unmittelbar bevor. Im Umweltausschuss gab Martin Heidkamp vom Fachbereich Planen-Bauen-Umwelt einen Überblick über den Sachstand.

Die Aufträge für die Tiefbaumaßnahmen konnten nun endlich vergeben werden, so Heidkamp. Der Ausbau erfolgt zeitgleich an mehreren Stellen im Landkreis. Zuerst werden die überregionalen Versorgungsleitungen quer durch den Landkreis gebaut und dann die örtlichen Maßnahmen umgesetzt. In Wallenhorst wird es losgehen mit dem Ausbau der Kabelverzweiger im Baugebiet „Hof Im Hagen“ in Hollage und am Ostenort in Rulle. Direkt mit Glasfaserkabeln erschlossen werden Objekte im westlichen Bereich des im Ortsteil Wallenhorst gelegenen Gewerbegebietes, sodann die Privathäuser entlang der Hansastraße und Pollerweg nördlich des „Hofs Im Hagen“, ferner die Häuser im Kreuzungsbereich Auf dem Hügel/Barenauer Weg in Rulle. Erst in der nächsten Förderperiode ist als Ausbaumaßnahme das Gebiet In der Barlage westlich des Kanals vorgesehen.

Die Telekom baut in den nächsten Wochen die Nahbereiche rund um die Hauptverteiler in Rulle, Hollage und Wallenhorst aus, sodass auch hier Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s zur Verfügung stehen werden.

Zum öffentlichen W-Lan-Netz der Gemeinde erklärte Heidkamp, dass es nun auch in der Hofstelle Duling und im Jugendzentrum „JAB 2“ verfügbar sei. Besonders im „JAB 2“ werde es rege genutzt.

Für die Ausdehnung des W-Lan-Netzes in den anderen Ortsteilen versucht die Verwaltung, europäische Fördergelder zu erhalten.

Zur Abdeckung von Gemeindegebieten, in denen die derzeitige kabelgebundene Internetversorgung nicht ausreichend ist, wird derzeit mit einem Anbieter für Internetverbindungen per Satellit verhandelt. Ein Test der Satellitenverbindung auf der Kläranlage Hollage verlief positiv, sagte Heidkamp, im Durchschnitt wurden Bandbreiten von 25 Mbit/s erreicht.