Wallenhorst. Kontroversen waren auf der Mitgliederversammlung des Bürgervereins Wallenhorst bei bestem Willen nicht auszumachen. Entlastung des Vorstands, Wiederwahl des Geschäftsführers Karl-Heinz Bergmann und sogar eine Verdoppelung des Mitgliedsbeitrages von zehn auf 20 Euro im Jahr gingen einstimmig und ohne Murren über die Bühne.

Das war vor vier Jahren noch anders. Beim Abschied Karl-Heinz Voerstes nach 40 Jahren im Amt des Geschäftsführers bekam Nachfolger Bergmann zunächst Gegenwind zu spüren. Einige Mitglieder vermuteten Interessenkollisionen, weil Bergmann als Geschäftsführer des Druckhauses Bergmann, in dem der Bürgerverein das Mitteilungsblatt „Bürgerecho“ drucken lässt, naturgemäß wirtschaftliche Interessen verfolge. Gleichzeitig sitze er als Geschäftsführer des Bürgervereins auch auf der anderen Seite, er sei also Auftraggeber und Auftragnehmer in einer Person. Keiner wollte Bergmann damals schlechte Absichten unterstellen, aber einige meinten, es wäre es doch eine geschicktere Lösung, wenn ein anderes Vorstandsmitglied die Zuständigkeit für die Öffentlichkeitsarbeit – verbunden mit der Herausgabe des „Bürgerechos“ - übertragen bekäme. Bergmann wurde ohne Gegenstimmen zum Geschäftsführer gewählt, beim folgenden Wahlgang eines Ressortleiters Öffentlichkeitsarbeit kassierte er dann aber etliche Gegenstimmen.

Heute, vier Jahre später, ist von derartigen Vorbehalten nichts übriggeblieben. Offenbar sind die Mitglieder überzeugt, dass Bergmann beide Ämter kollisionsfrei hinbekommen hat, und sprachen ihm für weitere vier Jahre das Vertrauen aus. Im Geschäftsbericht über das Jahr 2017 zeichnete Bergmann ein buntes Kaleidoskop von gut besuchten Veranstaltungen, die vom traditionellen Grünkohlessen „Wallenhorster Mahlzeit“ über die Kunstausstellung mit Werken des Malers Gerhard Hawighorst, die Gestaltung von Ferienspaßaktionen und Konzerten mit der Happy Jazz Society bis hin zum öffentlichen Rudelsingen unter dem Weihnachtsbaum in der Rathausallee kurz vor Weihnachten reichte. Wenn ein Wunsch des Vorstandes offen blieb, dann war es der nach mehr Resonanz bei jungen Leuten und beim Mittelalter. Der Einladung zur Gesprächsrunde „Bürgerverein trifft junge Familien“ sei kaum jemand gefolgt.

Nach Abarbeitung aller Regularien hielt der Historiker Franz-Josef Landwehr einen Vortrag über die Mariensäule an der Piusstraße.