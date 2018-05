Wallenhorst. Im öffentlichen Teil der Mitgliederversammlung des Bürgervereins Wallenhorst hielt der Historiker Franz-Josef Landwehr einen Vortrag über die Mariensäule an der Piusstraße. Im Hintergrund steht der Wunsch des Bürgervereins, das religionsgeschichtlich interessante Bauwerk wieder mehr in den Blick des öffentlichen Interesses zu rücken. Dem soll eine attraktivere gärtnerische Gestaltung des Umfeldes dienen.

Anlass für die Aufstellung der vom Bildhauer Heinrich Seling geschaffenen, 13 Meter hohen Sandstein-Säule im Jahr 1871 war das 25. Jubiläum des Pontifikats von Pius IX., der als längstdienender Papst (1846–1878) in die Kirchengeschichte eingegangen ist. Der Standort der Säule war 1966, als Straßennamen in Wallenhorst und Hollage eingeführt wurden, Anlass für gleich zwei Straßenbenennungen: Die Piusstraße liegt ihr zu Füßen, die Marienstraße gleich um die Ecke.

Aber warum steht die Andachtssäule dort, fernab von kirchlichen Einrichtungen, mitten in einem Wohngebiet? Landwehr erläuterte, dass vor 150 Jahren dort weit und breit noch kein Siedlungshaus zu sehen war. Der Standort wurde gewählt, weil er auf einer sanften Anhöhe gelegen ist, die Säule also von vielen Bewohnern des Kirchspiels gesehen werden konnte. Zum anderen liegt die Säule etwa in der Mitte des Kirchspiels Wallenhorst, zu dem damals auch noch Hollage und Pye gehörten – Kirchbau und Abpfarrung von St. Josef fanden erst 50 Jahre später statt. Ein weiteres Argument für diesen Standort könnte gewesen sein, dass er zur „Besänftigung“ der Hollager und Pyer Kirchgänger weiter in den Westen des Kirchspiels gerückt wurde. Denn in der Streitfrage, wo die neue Alexanderkirche entstehen sollte, waren nur Vorschläge im Osten des Kirchspiels in der engeren Wahl.

Bürgerspenden

Landwehr schlug einen Bogen zu der großen kirchenpolitischen Auseinandersetzung jener Zeit, die als „Kulturkampf“ bezeichnet wird. Im Kern ging es darum, dass das protestantisch geprägte Preußen beziehungsweise später das Kaiserreich unter Kanzler Bismarck den Einfluss der katholischen Kirche auf das öffentliche Leben beschneiden und eine stärkere Trennung von Kirche und Staat durchsetzen wollte. Die Bevölkerung von Wallenhorst und Hollage war homogen katholisch und stand selbstverständlich zu ihrem Glauben. 1891 Menschen, also praktisch die gesamte Einwohnerschaft, spendeten mehr oder weniger große Beträge. Die große Opferfreudigkeit der Wallenhorster für die Mariensäule wertete Landwehr nicht nur als Ausdruck tief wurzelnder Volksfrömmigkeit und Marienverehrung, sondern auch als eine deutliche Parteinahme pro Katholizismus, pro Zentrumspartei und pro Papst Pius IX. Auf die Mutter Gottes ließen die Wallenhorster nichts kommen, insofern sahen sie es als nur folgerichtig an, als Pius IX. 1854 die unbefleckte Empfängnis Mariens zum Dogma erhob. Was sie dem Papst auch hoch anrechneten, war, dass er dafür sorgte, dass das Bistum Osnabrück nach fast einem halben Jahrhundert der Vakanz wieder einen Bischof bekam.

Auch ohne bischöflichen Segen

Der war aber anfänglich gar nicht so begeistert von dem, was seine Wallenhorster Schäfchen da vorhatten. Bischof Johannes Heinrich Beckmann hatte es für angemessener gehalten, wenn man den gespendeten Geldbetrag „für einen Marienaltar in der neuen Kirche, die ja wohl bald in Angriff genommen werden dürfte, bestimmen wollte.“ Er befürchtete, „ob das Werk nicht recht bald durch Übelwollende schwere Schädigungen leiden wird“. Das beeindruckte die Gemeinde nicht. Auch ohne bischöflichen Segen fing sie einfach an. „Die ganze Gemeinde war sich einig: Wir ziehen das Ding durch“, sagte Landwehr. Insofern könne die Mariensäule auch heute noch als ein verbindendes Element für Wallenhorster und Hollager Christen dienen, zumal sie ziemlich genau auf der Grenze zwischen den beiden Ortsteilen steht. An dieses gemeinsame Engagement würde der Bürgerverein gern anknüpfen, sagte Geschäftsführer Karl-Heinz Bergmann: „Wir sollten dieses Kleinod aus dem Dornröschenschlaf herausholen.“ Genau wie Vorstandssprecher Hans Riepenhoff dankte auch er den Nachbarn, die bislang das Grundstück gemäht hätten, „aber da geht noch mehr“. Der Verein wolle auf die Kirchengemeinde St. Alexander als Grundstückseigentümer zugehen und mit ihr nach neuen Gestaltungsideen suchen.