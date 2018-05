Wallenhorst. Das Hauptwerk eines der bedeutendsten Literaten des europäischen Mittelalters, die „göttliche Komödie“ des italienischen Dichters und Philosophen Dante Alighieri, gehört zu den absoluten Klassikern der Weltliteratur. Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Osnabrücker Ekkehard Thiele mit dem umfangreichen Stoff über die aus der Ich-Perspektive des Autors geschilderte Reise ins Jenseits. Bei einem Vortragsabend im Ruller Haus legte er am Sonntag nun einen besonderen Schwerpunkt auf die mannigfaltigen historischen Illustrationen der „Commedia“.

Das traumhaft sonnige Maiwetter hielt an diesem Sonntagabend Literaturinteressierte nicht davon ab, im Veranstaltungssaal des Ruller Hauses die besondere Gelegenheit zu ergreifen, neue Eindrücke vom Hauptwerk Italiens wohl bedeutendsten Schriftstellers zu gewinnen. Referent Ekkehard Thiele hatte hierzu einen Vortrag vorbereitet, der die circa 40 Besucher durch alle drei Teile der „Commedia“ führte.

Jenseits-Reise

Nach einer kurzen kontextlichen Einleitung über die Entstehungszeit im Italien des 13. und 14. Jahrhunderts, die Lebenssituation Dantes im Exil und stilistische Aspekte folgte sogleich der „Höllensturz“. Mit diesem ersten, Inferno genannten Abschnitt beginnt die literarische Jenseits-Reise des Autors. Besonders diese bis ins kleinste Detail beschriebene Höllenvorstellung hat nachfolgende Künstler zu zahlreichen Werken inspiriert.

Beispielhaft führte Thiele die Bronzeplastik „Höllentor“ an, welche als Hauptwerk des französischen Bildhauers Auguste Rodin in die Kunstgeschichte eingegangen ist. Auch die Schilderungen Dantes vom Purgatorio genannten Fegefeuer mit seinem Läuterungsberg und natürlich des himmlischen Paradiso, waren im Laufe der Jahrhunderte vielfach Vorlage für künstlerische Meisterwerke, etwa eines Angelo Bronzino oder Gustave Dore.

Nach der Bibel gilt die göttliche Komödie sogar als das am häufigsten illustrierte Buch der Kunstgeschichte. Gerade dieser Aspekt fasziniert den früheren Kinderarzt Thiele besonders am epochalen Werk des Florentiners. „Die spezielle textimmanente Bildlichkeit der Dichtung Dantes fördert die eigene Vorstellungskraft des Geschehens ungemein, und so verwundert die Vielzahl der künstlerischen Meisterwerke nicht“ so der heutige Philosophiestudent und ausgebildete Märchenerzähler.

Dass der „Goethe Italiens“ mit der Verwendung des florentiner Dialektes zudem das Italienische als Literatursprache begründete, untermauert nochmals die immense Bedeutung der „göttlichen Komödie“.

Neue Erkenntnisse

Die Besucher im Ruller Haus konnten durch den knapp zweistündigen Vortrag zahlreiche neue Erkenntnisse über den Autor und sein Werk gewinnen. Erfreut über das rege Interesse, gab Referent Thiele allerdings zu, dass der schiere Umfang des Stoffes in Zukunft sicherlich weitere Vorträge ermöglichen wird.