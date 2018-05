Wallenhorst. 660 Straftaten hat die Polizeistation Wallenhorst 2017 erfasst – 109 weniger als ein Jahr zuvor. Eine Einbruchsserie, die die Ermittler seit September beschäftigt, ist allerdings noch nicht berücksichtigt. Dennoch spricht die Polizei von einem „historischen Tief“.

Im Vergleich zu den Jahren 2007 und 2008, in denen 992 und 996 Delikte erfasst wurden, hat sich die Zahl der Straftaten damit um ein Drittel reduziert. Ann Oldiges, Leiterin des Polizeikommissariats Bramsche, zu dem die Wallenhorster Station gehört, wertet dies dementsprechend als „sehr positive Entwicklung“. Einen annähernd niedrigen Stand gab es zuletzt 2015 mit 681 Fällen, ansonsten lag der Wert immer jenseits der 700er-Marker; 2012 gab es mit 976 Straftaten eine weitere Spitze.

Die Aufklärungsquote betrug im vergangenen Jahr exakt 50 Prozent, das ist eine leichte Verschlechterung zum Vorjahr (54,75 Prozent), liegt Oldiges zufolge „insgesamt aber im Rahmen“. Tatsächlich lag der Wert mit 54,89 Prozent nur 2009 ähnlich hoch wie 2016, ansonsten lag er zumindest seit 2006 immer knapp über oder unter der 50-Prozent-Marke. Allzu aussagekräftig sei der Wert ohnehin nicht, schränkt Oldiges ein: Je mehr Diebstähle es gebe, desto schlechter werde die Quote – weil Diebstähle in der Regel schwerer aufzuklären sind als etwa die sogenannten Rohheitsdelikte. Umgekehrt genüge manchmal die Aufklärung einer einzigen Serie, und die Quote schnelle in die Höhe.

Tatsächlich steckt der Statistikteufel gerade bei den Serien im Detail: So dokumentiert die Statistik zwar einen deutlichen Rückgang von 352 auf 299 Diebstähle, berücksichtigt aber noch nicht die aktuelle Einbruchserie, die Bürger und Ermittler seit September beschäftigt. „Die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik ist eine Ausgangsstatistik, das heißt, sie berücksichtigt nur die Fälle, die wir abgeschlossen und an die Justiz abgegeben haben“, erläutert Oldiges. Der statistische Rückgang der Wohnungseinbrüche von 86 im Jahr 2016 auf 17 im Jahr 2017 sei deshalb nicht aussagekräftig, räumt Oldiges ein. „Doch selbst, wenn wir die etwa 30 bis 40 Einbrüche zwischen September und Dezember mit einrechnen, verzeichnen wir immer noch einen deutlichen Rückgang, sagt sie. Weil aber Einbrüche für die Opfer sehr belastend seien und in der Nachbarschaft viel darüber werde, gebe es hier „ zwischen objektivem Bestand und subjektivem Empfinden eine Diskrepanz“, beobachtet Oldiges. Katharina Finkemeyer, seit Januar Leiterin der Wallenhorster Polizeistation, ergänzt, dass sie Polizei seit Beginn der Serie mehr Präsenz in den Wohnsiedlungen der Gemeine zeige und beispielsweise auf Parkplätzen über Einbruchsprävention informiert habe.

Von 43 auf 105 Fälle deutlich zugenommen hat der „Diebstahl an/aus Kfz“, zu dem auch das Entwenden von Kennzeichen gehöre. Zurückgegangen ist hingegen die Zahl der Fahrraddiebstähle von 43 auf 33. Insgesamt habe es eine Verschiebung gegeben, beobachtet Oldiges: Die einfachen Diebstähle hätten zugenommen, die schweren abgenommen. Rückläufig sei auch die Zahl der Vermögens- und Fälschungsdelikte: Gab es hier 2016 noch 166 Fälle, waren es ein Jahr später 114. Auch gab es 2017 weniger Sachbeschädigungen (53 nach 68 im Vorjahr). Von 41 auf 22 nahezu halbiert hat sich hierbei die Zahl der Sachbeschädigungen an Autos.

Von 91 auf 79 zurückgegangen ist die Zahl der Rohheitsdelikte, zu denen Körperverletzungen und Nötigungen gehören. Nur 2015 lag der Wert mit 75 noch etwas niedriger. Während es weniger Körperverletzungen gab (42 statt 54), hat sich die Zahl der Nötigungen von elf auf 21 fast verdoppelt. Mit 88 Prozent sei die Aufklärungsquote bei den Rohheitsdelikten sehr hoch - auch weil sich Opfer und Täter häufig kennen würden, wie Oldiges erläutert.

Schwerstes Verbrechen in Wallenhorst war 2017 die Messerattacke eines 60-Jährigen auf seinen Hausnachbarn, die dieser schwer verletzt überlebte. Das Landgericht Osnabrück verurteilte den Wallenhorster im Januar dieses Jahres zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Mit den Messerstichen habe er lebensbedrohliche Verletzungen und auch den Tod des Nachbarn billigend in Kauf genommen.

Eine leichte Zunahme von 21 auf 23 verzeichnet die Statistik beim Widerstand gegen Polizeibeamte. Das klinge nicht hoch, bilanziert Oldiges, aber insgesamt sei das Klima rauher und respektloser geworden. Das bestätig auch Finkemeyer aus der Praxis: Aggressionen gegen ihre Kollegen und sie seien allgegenwärtig, häufig im Zusammenspiel mit Alkohol.