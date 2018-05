Wallenhorst. Datenschutz-Grundverordnung, Dorferneuerung in Rulle oder Interrail-Tickets: Mit praktischen Beispielen verdeutlichte Clemens Lammerskitten den Zehntklässlern der Alexanderschule, welche Bedeutung die Europäische Union im Alltag eines Wallenhorster Jugendlichen hat. Der niedersächsische Landtagsabgeordnete war anlässlich des Europatages im Schulzentrum zu Gast.

Zwei Meilensteine in der Entwicklung der europäischen Gemeinschaft machen diesen Feiertag für Europa aus: Die Gründung des Europarates am 5. Mai 1949 und die am 9. Mai 1950 unterzeichnete Schuman-Erklärung, die Grundstein für die heutige Europäischen Union (EU) ist. Neben europaweiten Informationsveranstaltungen gehen Politiker in diesen Tagen in die Schulen, um mit Jugendlichen diskutieren. „Dass man den Schülern die Bedeutung von Europa vermittelt“, hält auch Lammerskitten für wichtig. Bereits seit mehreren Jahren kommt der Landtagsabgeordnete rund um den 9. Mai ins Wallenhorster Schulzentrum, um die Schüler über Entstehung und Entwicklung der Europäischen Union zu informieren.

Wie es dazu vor rund 70 Jahren kam, erklärte Lammerskitten den Zehntklässlern auf einfache Weise: „Nach dem Krieg sind einige kluge Leute auf die Idee gekommen, etwas Neues zu machen: Aufeinander zugehen und sich auf gemeinsame Werte in Europa einigen.“ In der Folge wurde der Europarat als Hüter von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie gegründet, ein Jahr später die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Grundstein der heutigen EU, ins Leben gerufen. Anschaulich berichtete Lammerskitten im Folgenden von den zwei Hauptstädten Brüssel und Straßburg, dem „Palast“ genannten Parlament an der Ill, dem Reisebetrieb der EU-Angeordneten während der zwölf Parlamentswochen und den 24 Amtssprachen, die es – Übersetzung hin oder her - schwierig machten: „Dabei geht auch manchmal was verloren“, stellt er fest.

„Probleme, mit denen man nicht gerechnet hat“

Auch auf Abnutzungserscheinungen wie den Brexit kam er zu sprechen: „Dadurch kommen Probleme auf den Tisch, mit denen man nicht gerechnet hat“, konstatiert Lammerskitten. Schwierig sei, dass Großbritannien einerseits weniger zahlen möchte, aber andererseits vorteilbringende EU-Vorschriften nutzen möchte: „Wir müssen aufpassen, dass das nicht eine Erfolgsstory für Großbritannien wird und andere Länder auch auf die Idee kommen.“

Wie sich Europa vor Ort auswirke, machte Lammerskitten anhand von Beispielen vor der Haustür deutlich: „Europa ist wichtig für die regionale Entwicklung“, betonte er mit Blick auf die Sanierung der Lechtinger Mühle oder die Dorferneuerung Rulle fest. Und ganz konkret die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen betreffend: Die EU-Datenschutz-Grundverordnung, die am 25. Mai in Kraft tritt. „Wenn ihr in demnächst in die Verwendung eurer persönlichen Daten einwilligen wollt, müsst ihr dafür selbst das Häkchen setzen“, erklärte er den Alexanderschülern. Für jene Schulabgänger, die im Sommer erstmal auf Reisen gehen wollen, hatte Lammerskitten noch einen Tipp im Gepäck: Das Interrail-Ticket. Bis zu 30.000 junge Leute sollen bald mit von der EU bezahlten Fahrkarten durch Europa reisen können.

„Er hat uns gut informiert“, fand Niclas Willer (16) am Ende des einstündigen Vortrags. Dass es dieses gläserne Gebäude in Straßburg gebe, habe er bislang nicht gewusst. Auch Alina Schotteck (16) meinte, dass sie viel zum Thema Europa gelernt habe.